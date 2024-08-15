AI 基础设施解决方案

借助混合设计策略，提升 AI 对整个企业的影响
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宣布推出 IBM Concert

利用生成式 AI 驱动的洞察分析掌控运营。

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您的基础设施是否已为 AI 做好准备？ AI 对基础设施提出了巨大的要求
Tech support brainstorms ways to use AI cognitive computing
模型参数增加 100 倍，新生成的 AI 数据增长 10 倍，安全威胁生命周期缩短 7 倍

AI 训练和推理需要高度密集的同步计算处理。
Businessman using computer in virtual server room
分布式数据性能下降 50 倍，能耗增加 2 倍，计算吞吐量提高 7 倍

精心设计的数据密集型模型将成倍扩大存储、内存和处理器事务的速率。
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企业级 AI 需要高度安全、计算密集型和数据密集型的分布式基础设施

您能否连接数据孤岛，建立高性能的信息供应链，以支持 AI 开发部署？

您能否实现超大规模迭代 AI 推理和事务性能？

您能否使用大规模加密和密码学来保护 AI 建模和推理数据？
为什么选择 IBM Infrastructure for AI？ IBM 基础架构安全、可扩展、开放、有保障，旨在支持高度动态和性能密集型的 AI 工作负载，同时提供可持续的 AI 运营，可降低成本、风险和能耗。
可信

IBM Infrastructure 的弹性和安全性较高，并在合规方面处于领先地位。
性能良好

IBM 基础架构属于性能级：无论是为 IBM® watsonx 提供高性能、灵活、经 AI 优化的基础架构的 IBM® Cloud，还是 IBM® Z 和 IBM® Power（支持我们的企业级 AI）或我们的 IBM Storage 产品系列。
开放

IBM 基础架构针对 Red Hat OpenShift 进行了优化，后者是提供开放式多云策略的支柱，对 AI 解决方案至关重要。
混合云

IBM 基础架构旨在轻松访问公有云资产和本地资产 – 无缝互连，并提供所需的计算和存储功能，无论位于何处。
利用可信度部署 AI 使用 IBM 模型获取赔偿，并使用安全且合规的计算方式，且只有您才能看到您的数据。
Lâ€™IA explicable
赔偿

IBM Granite 提供 IP 赔偿，支持客户使用自己的数据以及 IBM 基础模型提供的客户保护、准确性和可信度来开发 AI 应用程序。
Two happy businesswomen discussing using laptop and digital tablet at office
可信计算

IBM 机密计算包括 Hyper Protect Services 产品系列中的各种服务，可在具有专属密钥控制的隔离区域中部署容器化的任务关键型工作负载，从而确保数据机密性和代码完整性。
Sizewell B Power Station, UK
持续监控

IBM Cloud Security and Compliance Center 旨在简化数据和 AI 工作负载的保障，同时帮助集中管理合规。

充分利用 IBM 基础架构的 AI 就绪功能

IBM 可支持您在任何环境中优化 IT 运营，通过 Red Hat OpenShift、咨询专业知识和 AI 就绪型基础架构即服务来支持 AI 工作负载。
准备 构建 部署 利用专业知识
优势
black and white lines with arrows in parallel perspective moving away and then up on a grey background with a grid of darker grey dots

与基于 Intel 的服务器相比，使用 IBM Power 的每瓦推理能力高出 39%
Close up of stopwatch on 20 dollar bills

借助 IBM Z，共置应用程序和推理的吞吐量提高了 19 倍，响应时间缩短了 20 倍。
Corporate data management system and document management system with employee privacy.Employee confidentiality. Software for security, searching and managing corporate files and employee information

通过整合文件、块数据和对象数据服务的统一存储平台，加速实现数据价值和数字化转型。
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在可信、安全且经济高效的 IBM Cloud 基础架构上，为生成式 AI、传统 AI、HPC 和可视化用例配置 NVIDIA GPU
成功案例
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CrushBank

CrushBank 利用 AI 为 IT 员工提供更优质的信息。

 

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Itâ€™s the image of a car body getting measured with the picture of a production factory embedded in it.
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自动驾驶解决方案和简化 AI 管理。

 

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Euro Currency: Stacked coins in triangular formation, close-up
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更快的工作负载分析可提高大型机效率。

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行业压力催生了新的技术需求。

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Blendow Group

Blendow Group 与 IBM 携手跨入 AI 增强型法律情报分析领域。

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昆士兰大学

大学利用 IBM® Spectrum Scale 软件开发了统一的 Data Fabric 架构。

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die Mobillar

IBM 通过 IBM Z 上的新功能为客户改进企业 AI。

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Cloud computing
SKM Informatik GmbH

采纳混合云的优势。

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IBM Research 推动 AI 发展
Itâ€™s a photograph manipulation showing a circuit board from a hard drive emulating a cityscape.
IBM Vela
为 IBM 的云原生 AI 超级计算机提供强大动力。
AI (Artificial Intelligence) concept. Communication network.
IBM 人工智能单元
专为训练和运行需要大规模并行 AI 操作的深度学习模型而设计。
Photo of the United States Capitol with overlayed computer circuitry. The Intersection of freedom and artificial intelligence
AI 的下一步是基础模型规模化
IBM® Research 正在设计强大的新基础模型和以信任和透明为核心的生成式 AI 系统。
资源
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利用 watsonx on IBM Cloud 加强 AI 数据隐私和安全
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将 AI 与 IBM Power 上的可信数据方法相结合，以推动业务成果
Two people sit at a desk working on computers
借助 IBM Z，让 AI 发挥作用
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IBM® AI Ladder
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