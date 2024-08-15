AI 训练和推理需要高度密集的同步计算处理。
精心设计的数据密集型模型将成倍扩大存储、内存和处理器事务的速率。
您能否连接数据孤岛，建立高性能的信息供应链，以支持 AI 开发部署？
您能否实现超大规模迭代 AI 推理和事务性能？
您能否使用大规模加密和密码学来保护 AI 建模和推理数据？
IBM Infrastructure 的弹性和安全性较高，并在合规方面处于领先地位。
IBM 基础架构属于性能级：无论是为 IBM® watsonx 提供高性能、灵活、经 AI 优化的基础架构的 IBM® Cloud，还是 IBM® Z 和 IBM® Power（支持我们的企业级 AI）或我们的 IBM Storage 产品系列。
IBM 基础架构针对 Red Hat OpenShift 进行了优化，后者是提供开放式多云策略的支柱，对 AI 解决方案至关重要。
IBM 基础架构旨在轻松访问公有云资产和本地资产 – 无缝互连，并提供所需的计算和存储功能，无论位于何处。
IBM Granite 提供 IP 赔偿，支持客户使用自己的数据以及 IBM 基础模型提供的客户保护、准确性和可信度来开发 AI 应用程序。
IBM 机密计算包括 Hyper Protect Services 产品系列中的各种服务，可在具有专属密钥控制的隔离区域中部署容器化的任务关键型工作负载，从而确保数据机密性和代码完整性。
IBM Cloud Security and Compliance Center 旨在简化数据和 AI 工作负载的保障，同时帮助集中管理合规。
与基于 Intel 的服务器相比，使用 IBM Power 的每瓦推理能力高出 39%。
借助 IBM Z，共置应用程序和推理的吞吐量提高了 19 倍，响应时间缩短了 20 倍。
通过整合文件、块数据和对象数据服务的统一存储平台，加速实现数据价值和数字化转型。
在可信、安全且经济高效的 IBM Cloud 基础架构上，为生成式 AI、传统 AI、HPC 和可视化用例配置 NVIDIA GPU。
CrushBank 利用 AI 为 IT 员工提供更优质的信息。
自动驾驶解决方案和简化 AI 管理。
更快的工作负载分析可提高大型机效率。
行业压力催生了新的技术需求。
Blendow Group 与 IBM 携手跨入 AI 增强型法律情报分析领域。
大学利用 IBM® Spectrum Scale 软件开发了统一的 Data Fabric 架构。
IBM 通过 IBM Z 上的新功能为客户改进企业 AI。
采纳混合云的优势。
提升您的商业解决方案。
释放创新潜能，开启增长空间。
成为值得客户信赖的顾问。