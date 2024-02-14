数字化投入正在产出成果。该银行拥有近 1000 万数字客户，占非现金交易的 97％。

一系列平台和云服务驱动数字环境，但生产型银行业务应用程序是在 IBM® z15 大型机上运行的，并搭载 IBM® Db2 for z/OS 数据库。“对于核心银行服务，我们使用 Db2 for z/OS 作出关键业务决策，”Garanti BBVA 云数据平台技术部门经理 Ibrahim Parlak 说道。

该系统每天处理海量交易和运营数据——想想数十亿笔交易和数万亿字节数据作为分析洞察的基础。这些洞察有利于业务和 IT 职能。

例如，营销人员如何根据移动客户的银行业务历史，东西应该为客户提供哪些服务？会计流程是否符合政府法规？在 IT 方面，万亿字节级性能日志是否指示应用程序错误以及何时应该让应用程序脱机维护？

数据库团队每晚在 IBM® Z 平台上处理数以万计的批处理作业，为下游分析、机器学习、报告和洞察系统准备历史数据。但这种工作量会消耗过多的 CPU 功率，可能干扰生产应用程序并需要昂贵的升级。