Garanti BBVA 的解决方案是部署高速查询引擎 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS,可在逻辑上扩展 Db2 for z/OS。这种技术支持混合事务分析处理 (HTAP),可高效经济地处理加速器上的分析工作负载和 IBM Z 平台上的事务工作负载。作为 Db2 for z/OS 的集成后端组件,加速器同样提供高可用性、弹性和信息安全性的优势。

该银行的数据库团队携手 IBM 于 2019 年 7 月开始部署 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 第 5 版,并持续更新以获得高级功能。“我们感谢 IBM 的支持,”Parlak 说,“如果我们遇到问题,IBM 一定会随时为他们的关键产品和服务提供支持。”

从一开始,加速器就通过处理从 z15 卸载的分析工作负载,缩短了批处理周期。这些作业范围很广。300 余个数据库表经过加速,为业务部门的分析准备数据。分析作业利用设备上驻留的 33 TB 数据和 Db2 for z/OS 中剩余的 44 TB 压缩数据。

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 创建与信用卡、客户账户、风险管理和监管合规性相关的报告。加速器还在为数据仓库和人工智能准备数据时执行 ETL 功能,并在质量保证测试期间分析新应用程序中的错误。

加速器定期分析来自该银行 300,000 个应用程序和数百万条 SQL 语句的 CPU 消耗和性能日志,推动自动化数据库排障。当分析作业检测到错误时,加速器会自动分析 10 年的用户访问历史,确定最佳维护窗口。

除运行批处理作业外,加速器还分析少量在线事务。数据库团队希望大幅扩展此功能,分析移动用户的账户访问情况和其他动态数据。为此该银行部署了具有 IBM Integrated Synchronization 功能的 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 版本 7.5。

这种数据复制协议几乎实时完成对加速器的动态数据的增量更新,同时保持数据到位。接着可以针对最新提交的数据运行分析查询,同时减少大型机 CPU 消耗。Integrated Synchronization 利用 IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) 技术进一步降低成本。

“目前,我们主要受益于批处理窗口期内的加速器,”Parlak 说,“但在最新版本中,我们重点将在线交易导入这台强大的机器。我们预计能很快得偿所愿。”