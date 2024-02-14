随着世界日益数字化，最成功的银行都拥抱数字转型。土耳其第二大公开银行 Garanti BBVA 便是一个典型。除设立 5,000 余台 ATM 机和近 1,000 个分行外，该银行还部署创新技术，通过网络、移动和社交银行渠道为数字客户提供无缝体验。
数字化投入正在产出成果。该银行拥有近 1000 万数字客户，占非现金交易的 97％。
一系列平台和云服务驱动数字环境，但生产型银行业务应用程序是在 IBM® z15 大型机上运行的，并搭载 IBM® Db2 for z/OS 数据库。“对于核心银行服务，我们使用 Db2 for z/OS 作出关键业务决策，”Garanti BBVA 云数据平台技术部门经理 Ibrahim Parlak 说道。
该系统每天处理海量交易和运营数据——想想数十亿笔交易和数万亿字节数据作为分析洞察的基础。这些洞察有利于业务和 IT 职能。
例如，营销人员如何根据移动客户的银行业务历史，东西应该为客户提供哪些服务？会计流程是否符合政府法规？在 IT 方面，万亿字节级性能日志是否指示应用程序错误以及何时应该让应用程序脱机维护？
数据库团队每晚在 IBM® Z 平台上处理数以万计的批处理作业，为下游分析、机器学习、报告和洞察系统准备历史数据。但这种工作量会消耗过多的 CPU 功率，可能干扰生产应用程序并需要昂贵的升级。
Garanti BBVA 使用 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 每晚处理 300 多个批处理作业
加速器将 IBM z15 大型机的 CPU 消耗量每天减少 45 小时
在 z15 上运行合规报告，过去需要 2 天时间，现在只需要 1 分钟
此外，在大型机上对大型数据集执行复杂的分析性查询可能导致业务部门获得结果的时间过晚。夜间批处理仅处理静态数据，不处理每次移动客户登录时更改的动态数据。不过，即时分析实时数据的确可以产生最有价值的洞察。
因此，Garanti BBVA 的数据库团队面临双重挑战：如何以低成本且安全的方式加速大型机对历史数据的分析？如何获得实时分析动态客户数据的能力？
“我所在部门管理着执行最关键银行业务交易的大型机平台，”Parlak 解释道，“我们主要负责提高平台的速度和安全性，并实施新技术，满足未来需求。”
Garanti BBVA 的解决方案是部署高速查询引擎 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS，可在逻辑上扩展 Db2 for z/OS。这种技术支持混合事务分析处理 (HTAP)，可高效经济地处理加速器上的分析工作负载和 IBM Z 平台上的事务工作负载。作为 Db2 for z/OS 的集成后端组件，加速器同样提供高可用性、弹性和信息安全性的优势。
该银行的数据库团队携手 IBM 于 2019 年 7 月开始部署 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 第 5 版，并持续更新以获得高级功能。“我们感谢 IBM 的支持，”Parlak 说，“如果我们遇到问题，IBM 一定会随时为他们的关键产品和服务提供支持。”
从一开始，加速器就通过处理从 z15 卸载的分析工作负载，缩短了批处理周期。这些作业范围很广。300 余个数据库表经过加速，为业务部门的分析准备数据。分析作业利用设备上驻留的 33 TB 数据和 Db2 for z/OS 中剩余的 44 TB 压缩数据。
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 创建与信用卡、客户账户、风险管理和监管合规性相关的报告。加速器还在为数据仓库和人工智能准备数据时执行 ETL 功能，并在质量保证测试期间分析新应用程序中的错误。
加速器定期分析来自该银行 300,000 个应用程序和数百万条 SQL 语句的 CPU 消耗和性能日志，推动自动化数据库排障。当分析作业检测到错误时，加速器会自动分析 10 年的用户访问历史，确定最佳维护窗口。
除运行批处理作业外，加速器还分析少量在线事务。数据库团队希望大幅扩展此功能，分析移动用户的账户访问情况和其他动态数据。为此该银行部署了具有 IBM Integrated Synchronization 功能的 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 版本 7.5。
这种数据复制协议几乎实时完成对加速器的动态数据的增量更新，同时保持数据到位。接着可以针对最新提交的数据运行分析查询，同时减少大型机 CPU 消耗。Integrated Synchronization 利用 IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) 技术进一步降低成本。
“目前，我们主要受益于批处理窗口期内的加速器，”Parlak 说，“但在最新版本中，我们重点将在线交易导入这台强大的机器。我们预计能很快得偿所愿。”
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 帮助 Garanti BBVA 获得了巨大的商业价值。该解决方案的分析处理有助于自动化业务关键型任务、提高处理速度并降低大型机 CPU 消耗。
加速器以惊人的速度自动运行报告和分析工作。举个例子，基于千亿条会计记录的监管合规报告过去需要在大型机上运行两天。现在只需一分钟，速度提升近 3,000 倍。“这对报告编制团队来说是一个巨大的优势，”Parlak 说。
IT 管理自动化是另一个优势。加速器可以在应用程序投入生产之前检测到应用程序中的错误，有利于质量控制。此外，系统定期分析性能和用户访问日志，可主动检测数据库异常情况，并确定最佳维护时间。
“作为一家大型金融公司，我们设立了专门团队来监控数据库和应用程序环境的性能，”Parlak 说，“借助加速器，我们能够提前识别可能影响业务的问题。”
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 还支持 z15：卸载作业后，它以峰值性能运行，同时降低成本。根据数据库团队的计算，加速功能每天可将大型机 CPU 消耗减少 45 小时。
自动化流程、快速分析和高效大型机——Garanti BBVA 高管非常欣赏这些优势。数据库团队预计不久将启动 IBM Integrated Synchronization 功能分析在线数据。这可能产生有用的业务洞察。
底线是什么？“Db2 Analytics Accelerator for z/OS 是业务关键型金融平台的必备品，”Parlak 说。
土耳其第二大私人银行 Garanti BBVA 成立于 1946 年，总部位于伊斯坦布尔。Garanti BBVA 服务于各个银行业务领域的 1800 万客户，包括企业、商业、中小企业、支付系统、零售、私人和投资银行业务。Garanti BBVA 拥有 18,000 多名员工，2020 年总收入 523 亿土耳其里拉，净利润 64 亿土耳其里拉。
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美国出品，2021 年 12 月
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