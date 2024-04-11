主页 Z 软件 Z 数据库 Db2 for z/OS Analytics Accelerator IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS
在 IBM Z 的安全控制下，对企业数据进行高速分析，获取实时洞察
阅读电子报纸
在办公桌前用笔记本电脑工作的人员
快速处理复杂的 Db2 for z/OS 查询，同时提高资源效率

IBM Db2 Analytics Accelerator 是一款高性能组件，它与 Db2 for z/OS 紧密集成，可快速处理复杂的 Db2 查询，从而为业务关键型报告和分析工作负载提供支持。Db2 Analytics Accelerator 已帮助数千个 Db2 for z/OS 应用程序和洞察分析系统提升性能，是数据访问现代化的关键推动者。它可部署在基于 IBM Z 或 LinuxONE 的 IFL (IBM Integrated Facility for Linux) 上。
优势 加快数据分析

快速从企业数据中获取洞察，以支持时效性决策并改善客户体验。

 通过实时分析快速响应

利用分析和业务洞察，快速理解响应风险和法规遵从性并做出响应。

 简化并节省

简化基础架构，减少数据向平台外的迁移，释放计算机资源。

 从安全的 IBM Z 外围设备中获益

通过 Db2 for z/OS 的安全控制保护有价值的数据。

 灵活的集成部署选项任您选择

部署最适合您需求的外形规格 – 基于 zSystems 或 LinuxONE 的 IBM Integrated Facility for Linux。
功能 IBM Z 集成：与 Db2 for z/OS 和 IBM Z 深度集成

快速从企业数据中获取洞察，以支持时效性决策并改善客户体验。

 高性能：在不影响 SLA 的情况下快速响应

为事务性和资源密集型查询提供单独的资源池，以便在不影响运营流程的情况下实现快速业务洞察。

 数据同步：彻底简化的 超快数据 同步

采用高效的集成方法同步 Db2 for z/OS 数据，从而更快获得业务洞察

 可扩展性：灵活的部署选项

可以从小规模部署扩展到数百台 IBM Z Integrated Facility for Linux 处理器的大规模部署
用例 如何发挥 Db2 for z/OS 数据的作用 数据丰富的应用程序

快速执行数据丰富的复杂查询，提高查询性能

  • 从大量最新数据中快速获取业务洞察，实现数据丰富的现代应用程序，同时不影响事务性应用程序。
 Data Fabric

为 Data Fabric 架构提供最新数据

  • 从运营数据中推动 Data Fabric 架构分析，而无需将数据移出平台。这样可以降低复杂性和延迟，提高安全性，并改进治理和决策。
 Db2 效率

减少大型机资源消耗

  • 将 Db2 for z/OS 分析查询重定向，既不消耗大型机资源，也不影响运营 SLA。将按时间分区的 Db2 for z/OS 数据归档，减少企业磁盘上 Db2 for z/OS 数据的占用空间。
 批处理加速

降低成本并满足 SLA

  • 为企业提供了一种创新方法，即使是在资源密集型、在线事务性应用程序环境中进行批处理和在线处理，也能确保降低成本并满足 SLA。
成功案例
加速分析，提供银行业洞察 Garanti BBVA 借助 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 推动银行流程自动化，提高分析速度，并降低大型机 CPU 消耗。 阅读成功案例
葆德电气公司 建立实时制造能力，提升客户满意度 阅读成功案例
卡塔尔内政部 实现闪电般的快速查询处理并降低成本。 阅读成功案例
我们部门管理了一个大型机平台，最关键的银行事务都在这个平台上执行。我们的主要职责是提高平台的速度和安全性，并实施新技术来满足未来的需求。 Ibrahim Parlak 云数据平台技术部门经理， Garanti BBVA
资源 社区

查看本产品其他用户分享的技术诀窍和见解（需要登录 IBM）

 产品文档

在 IBM 产品文档中快速寻找答案

 支持

了解有关产品支持各种选项的更多信息。

相关产品 IBM Db2 for z/OS

IBM Db2 for z/OS 是一个企业数据库，用于任务关键型数据，可为分析、移动设备和云提供安全无缝集成。

 Db2 Data Gate

无需访问 DB2 for z/OS 即可同步和管理源自 DB2 for z/OS 的数据。

 IBM Db2 AI for z/OS

提升易用性和运作性能，更好地维护 IBM Db2 系统的 运行状况。
采取后续步骤
更多探索方式 文档 支持 社区