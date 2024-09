IBM Db2 Analytics Accelerator 是一款高性能组件,它与 Db2 for z/OS 紧密集成,可快速处理复杂的 Db2 查询,从而为业务关键型报告和分析工作负载提供支持。Db2 Analytics Accelerator 已帮助数千个 Db2 for z/OS 应用程序和洞察分析系统提升性能,是数据访问现代化的关键推动者。它可部署在基于 IBM Z 或 LinuxONE 的 IFL (IBM Integrated Facility for Linux) 上。