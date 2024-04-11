IBM Db2 Analytics Accelerator 是一款高性能组件，它与 Db2 for z/OS 紧密集成，可快速处理复杂的 Db2 查询，从而为业务关键型报告和分析工作负载提供支持。Db2 Analytics Accelerator 已帮助数千个 Db2 for z/OS 应用程序和洞察分析系统提升性能，是数据访问现代化的关键推动者。它可部署在基于 IBM Z 或 LinuxONE 的 IFL (IBM Integrated Facility for Linux) 上。
快速从企业数据中获取洞察，以支持时效性决策并改善客户体验。
利用分析和业务洞察，快速理解响应风险和法规遵从性并做出响应。
简化基础架构，减少数据向平台外的迁移，释放计算机资源。
通过 Db2 for z/OS 的安全控制保护有价值的数据。
部署最适合您需求的外形规格 – 基于 zSystems 或 LinuxONE 的 IBM Integrated Facility for Linux。
快速从企业数据中获取洞察，以支持时效性决策并改善客户体验。
为事务性和资源密集型查询提供单独的资源池，以便在不影响运营流程的情况下实现快速业务洞察。
采用高效的集成方法同步 Db2 for z/OS 数据，从而更快获得业务洞察
可以从小规模部署扩展到数百台 IBM Z Integrated Facility for Linux 处理器的大规模部署
快速执行数据丰富的复杂查询，提高查询性能
为 Data Fabric 架构提供最新数据
减少大型机资源消耗
降低成本并满足 SLA