企业正在平台之外、云端进行现代化并构建新的应用程序,同时利用其在 IBM Z 上经济高效、弹性的记录系统。Db2 for z/OS 及其产品生态系统提供敏捷、高效、安全的企业数据,为世界上最苛刻的混合云以及事务和分析应用程序提供服务。



组织可以轻松就地访问 IBM Z 和 DB2 for z/OS 数据,或者将该数据作为 Data Fabric 的一部分或湖仓一体进行同步。在整个事务、应用程序和运营中快速、大规模地融入 AI。事务处理数据对于了解业绩和客户行为至关重要,并为 AI 应用程序提供了最可预测的价值。通过 IBM DB2 Data Gate 提供的 DB2 for z/OS 事务处理数据,可以与 watsonx.data 中的湖仓数据轻松结合, 从而增强分析洞察能力。