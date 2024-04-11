企业正在平台之外、云端进行现代化并构建新的应用程序，同时利用其在 IBM Z 上经济高效、弹性的记录系统。Db2 for z/OS 及其产品生态系统提供敏捷、高效、安全的企业数据，为世界上最苛刻的混合云以及事务和分析应用程序提供服务。
组织可以轻松就地访问 IBM Z 和 DB2 for z/OS 数据，或者将该数据作为 Data Fabric 的一部分或湖仓一体进行同步。在整个事务、应用程序和运营中快速、大规模地融入 AI。事务处理数据对于了解业绩和客户行为至关重要，并为 AI 应用程序提供了最可预测的价值。通过 IBM DB2 Data Gate 提供的 DB2 for z/OS 事务处理数据，可以与 watsonx.data 中的湖仓数据轻松结合， 从而增强分析洞察能力。
从 Db2 for z/OS 数据中提取更大的价值。
提高现代化工作负载的应用程序可扩展性和性能。
增强弹性、效率和应用程序稳定性。
使用经简化的数据库管理和升级，加快实现价值的时间。
增强可扩展性、安全性和合规性。
利用全新 z16 功能强化恢复和性能。
利用机器学习提高 Db2 for z/OS 子系统的性能并优化应用程序的性能。
无需访问 DB2 for z/OS 即可同步和管理源自 DB2 for z/OS 的数据。
在 IBM Z® 的控制下，查看企业数据的高速分析，以获取实时洞察分析。
最大限度地提高数据库的性能和可用性，降低成本并简化数据管理。
简化对关系和非关系 IBM Z 数据来源的实时访问。
面向几乎任何数据的分析、可视化、数据准备和自助服务商业智能。QMF 针对 IBM Z 数据源进行了优化，如 DB2、VSAM、IMS、ADABAS 和 IDMS。