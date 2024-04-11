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Db2 for z/OS 以及 IBM Z 产品组合上的数据和 AI 可提供卓越的企业价值
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注视着电脑屏幕的两个人。
混合云、数据和 AI 的企业计算基础

企业正在平台之外、云端进行现代化并构建新的应用程序，同时利用其在 IBM Z 上经济高效、弹性的记录系统。Db2 for z/OS 及其产品生态系统提供敏捷、高效、安全的企业数据，为世界上最苛刻的混合云以及事务和分析应用程序提供服务。

组织可以轻松就地访问 IBM Z 和 DB2 for z/OS 数据，或者将该数据作为 Data Fabric 的一部分或湖仓一体进行同步。在整个事务、应用程序和运营中快速、大规模地融入 AI。事务处理数据对于了解业绩和客户行为至关重要，并为 AI 应用程序提供了最可预测的价值。通过 IBM DB2 Data Gate 提供的 DB2 for z/OS 事务处理数据，可以与 watsonx.data 中的湖仓数据轻松结合， 从而增强分析洞察能力。

 
优势 通过集成式 AI 发现隐藏的洞察信息并从中获利

从 Db2 for z/OS 数据中提取更大的价值。

 融入全新的强化智能

提高现代化工作负载的应用程序可扩展性和性能。

 提供无与伦比的可用性

增强弹性、效率和应用程序稳定性。

 加速部署新功能

使用经简化的数据库管理和升级，加快实现价值的时间。

 在数字化世界中实现业务增长

增强可扩展性、安全性和合规性。

 与 IBM z16 的协同作用

利用全新 z16 功能强化恢复和性能。
从 Db2 for z/OS 数据中提取前所未有的洞察信息
数据关系和洞察通常无法访问且无法识别，因此也无法货币化。传统的机器学习方法几乎无法提取这些宝贵信息。为了从现有数据中获得更多价值，您需要一种更简单的数据库集成方法，来开发和部署 AI 洞察分析，同时将数据科学依赖性降至最低。Db2 for z/OS 通过 SQL Data Insight 提供环境，用于从私有的已知企业内部数据源生成可信的关系基础模型。基础模型可用于各种下游任务，例如集群、建议、相似内容搜索和预测。 了解更多信息

Db2 for z/OS 产品生态系统

IBM Db2 AI for z/OS

利用机器学习提高 Db2 for z/OS 子系统的性能并优化应用程序的性能。

 IBM Db2 for z/OS Data Gate

无需访问 DB2 for z/OS 即可同步和管理源自 DB2 for z/OS 的数据。

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

在 IBM Z® 的控制下，查看企业数据的高速分析，以获取实时洞察分析。

 IBM Db2 Utilities and Tools for z/OS

最大限度地提高数据库的性能和可用性，降低成本并简化数据管理。

 IBM Data Virtualization Manager for z/OS

简化对关系和非关系 IBM Z 数据来源的实时访问。

 IBM Db2 Query Management Facility (QMF)

面向几乎任何数据的分析、可视化、数据准备和自助服务商业智能。QMF 针对 IBM Z 数据源进行了优化，如 DB2、VSAM、IMS、ADABAS 和 IDMS。
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