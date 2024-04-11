Db2 for z/OS Data Gate
面向云的超高效、事务一致型 Db2 for z/OS 数据同步
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Db2 for z/OS Datagate 插图
为现代数据架构同步 Db2 for z/OS 数据

云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台，包括公共云、本地和私有云部署。

将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据引入 watsonx.data。

 
新增功能

IBM DB2 for z/OS Data Gate 2.1 通过 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Watson Knowledge Catalog 提供一键元数据集成

阅读智能白皮书
优势 从根本上进行了简化的 超快数据 同步

采用高效的集成方法
将 Db2 for z/OS 数据
同步到云

 专为湖仓一体集成而定制

利用来自
企业应用程序

的最新数据
增强 watsonx.data 湖仓一体
分析

 事务 一致性和 工作负载隔离

访问最新的
Db2 for z/OS 数据
而不影响
事务性工作负载
功能
低延迟 针对低延迟 和高吞吐量进行了优化

提供高度
优化、专门构建、
单向、弹性的
标准化方法
用于同步
来自 DB2 for z/OS 的数据
需要的资源更少 提高 Db2 for z/OS 效率

将资源密集型
Db2 for z/OS 查询
重新路由到 Db2 Data Gate。
将按时间分区
表从企业磁盘
存档到成本较低的
云存储。
数据一致性 保障 事务 一致性

提供独特的、
受专利保护的
集成协议，确保
基于主机的事务系统
和基于云的应用程序
之间的数据
实现事务一致性
数据托管 面向下一代 云应用程序的 数据共同驻留 应用程序

将源自
Db2 for z/OS
的数据与应用程序
的数据共同托管，
消除查询
延迟

用例

如何发挥 Db2 for z/OS 数据的作用

最新数据 用于您的云 应用程序 新的数字应用程序正在推动大型机资源利用率呈指数级增长。高效、安全地为基于云的应用程序提供事务一致性记录数据系统。
最新数据 用于您的 Data Fabric 架构 确保数据可用并保持同步，以便在 Data Fabric 架构中随时访问。与其他方法相比，Db2 Data Gate 更简单，更及时，且成本更低。它提供与 Watson Knowledge Catalog 一键集成，从而简化了 Data Fabric 架构中数据源的集成。
减少大型机 资源 将 Db2 for z/OS 分析查询重定向到 Db2 Data Gate，而不消耗大型机资源，也不影响运营 SLA。将按时间分区的 Db2 for z/OS 数据归档在云中，减少企业磁盘上的 Db2 for z/OS 数据的占用空间，并充分利用云数据存储。
构建湖仓一体的 基本数据 从 watsonx.data 环境中无缝访问同步的 Db2 for z/OS 数据。减少用户访问和分析大型机系统数据的时间。将大量计算资源应用于复杂分析，而不影响大型机的操作进程。在分析项目和机器学习/AI 模型中使用最新的企业数据。
资源 利用 IBM Z 数据完善 watsonx.data

将宝贵的企业数据引入 watsonx.data 湖仓一体

 Db2 for z/OS Data Gate 简介

深入了解如何更好地访问和使用 IBM Z 上的宝贵数据，作为应用程序现代化计划的一部分

 降低发掘新商机的成本

评估使用 Db2 Data Gate 技术与 DDIY 数据提取和同步方法各自的优势
相关产品 IBM Db2 for z/OS

处理快速变化、多样化和不可预测的工作负载，同时优化资源利用和投资。

 watsonx.data

借助 watsonx.data 随时随地拓展对于所有数据的分析和 AI 工作负载。watsonx.data 是业界唯一的开放式、混合以及实现治理的湖仓一体方案。

 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS

在 IBM zSystems 的控制下，利用企业数据的高速分析功能， 获取实时洞察分析。

 IBM Db2 AI for z/OS

提升易用性和运作性能，更好地维护 IBM Db2 系统的 运行状况。
采取后续步骤
更多探索方式 支持 社区