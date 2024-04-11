云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台，包括公共云、本地和私有云部署。

将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据引入 watsonx.data。