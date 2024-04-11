云访问源自 Db2 for z/OS 的数据的现代混合云方法。为混合云、分析和 AI 计划同步 Db2 for z/OS 数据，可降低成本和工作量。应用程序可以访问由单独系统托管的 Db2 for z/OS 数据的事务一致型、同步副本。这支持各种各样的目标平台，包括公共云、本地和私有云部署。
将宝贵的企业 Db2 for z/OS 数据引入 watsonx.data。
IBM DB2 for z/OS Data Gate 2.1 通过 IBM Cloud Pak for Data 上的 IBM Watson Knowledge Catalog 提供一键元数据集成
阅读智能白皮书
采用高效的集成方法
将 Db2 for z/OS 数据
同步到云
利用来自
企业应用程序
的最新数据
增强 watsonx.data 湖仓一体
分析
访问最新的
Db2 for z/OS 数据
而不影响
事务性工作负载
提供高度
优化、专门构建、
单向、弹性的
标准化方法
用于同步
来自 DB2 for z/OS 的数据
将资源密集型
Db2 for z/OS 查询
重新路由到 Db2 Data Gate。
将按时间分区
表从企业磁盘
存档到成本较低的
云存储。
提供独特的、
受专利保护的
集成协议，确保
基于主机的事务系统
和基于云的应用程序
之间的数据
实现事务一致性
将源自
Db2 for z/OS
的数据与应用程序
的数据共同托管，
消除查询
延迟
如何发挥 Db2 for z/OS 数据的作用
将宝贵的企业数据引入 watsonx.data 湖仓一体
深入了解如何更好地访问和使用 IBM Z 上的宝贵数据，作为应用程序现代化计划的一部分
评估使用 Db2 Data Gate 技术与 DDIY 数据提取和同步方法各自的优势