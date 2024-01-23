“我记得有人找我提供帮助的那一天；新冠疫情的病例在不断增加。当我走下楼梯时，我看到了大堆的纸。这是实验室结果。”
对于罗得岛州新冠疫情防控首席专家 Kristine Campagna 来说，2020 年 3 月的那一天给她敲响了警钟。该月早些时候，州长 Gina Raimondo 宣布全州进入紧急状态，对这场疫情制定了统一的政府应对措施。国民警卫队已经动员起来。全州领导都被召集起来，支持卫生部的工作，减轻对公共卫生的影响。整个罗得岛全体出动，人人上阵。
但对 Campagna 来说，这场疫情暴露了罗得岛州政府机构的运作存在局限性，现代化程度不足。“我们没有用于病例处理的数据系统，而且电子系统也非常有限。”Campagna 解释道，“当时，所有工作都是通过纸张和传真机完成的。因此，在疫情期间，我们着手建立系统，以便处理和管理增加的病例数量，这是非常非常困难的一项工作。”
截至 8 月，罗得岛州共报告 27,000 多例新冠肺炎病例，平均每天有 120 人检测出阳性结果。根据 Raimondo 州长的创新想法，卫生部重新调整了现有的 Salesforce 软件的用途，用于病例调查和接触者追踪。在卫生部的小型呼叫中心，几名不堪重负的接线员正在接听成千上万个居民打来的咨询电话。州长刚刚宣布，计划于 9 月 14 日重新开放从幼儿园到 12 年级（K-12）的学校。
该州在短短两周内组建了一支专业的 K-12 团队和客户服务中心团队
罗德岛州在 24 小时内对 80% 的检测阳性病例做出响应
罗得岛州公共服务部前主任 Courtney Hawkins 回顾了在不可预测的疫情环境下满足政府众多公共卫生响应要求所面临的挑战。“对于新冠疫情，病例何时增加、何时减少存在极大的不确定性。”她解释道，“因此，我们需要设置联络中心，根据公共卫生响应而扩大和缩小规模。在以人为本的设计方面，我们需要更多的分析和专业知识。我们需要确保家庭、儿童和学校教职员工得到支持，并能够接受检测。那段时间真是无比紧张。
“就在那时，我们决定引入更多资源。”
虽然待办事项清单很长，时间紧促，但优先事项很明确：支持州长的返校计划。
IBM Consulting™ 与罗得岛州卫生部并肩合作，以人为本，积极了解需求和机会，从而制定路线图，为儿童、家长和学校教职员工提供支持。这包括组建专业的 K-12 病例调查和接触者追踪团队、建立 K-12 检测呼叫中心以及为新的业务流程加派人手，所有这些工作都在两周内完成。该呼叫中心于 2020 年 9 月 14 日投入使用，40 名经过培训的接线员人手一份通话指南。
“IBM 团队与我们的团队夜以继日地工作，以尽快建立客户服务中心，”Hawkins 说，“借助 IBM 解决方案，我们能够创建一个结构，我们可以根据正在发生的情况以及我们对新冠疫情的了解来扩大或缩小该结构。它还使我们能够根据需要转移资源并对各种职能人员进行交叉培训。”
在 IBM 的指导下，该州还为公众扩展了客户服务中心的功能，配备了经过培训的客服，并增加了新冠疫情热线。为了加快对受感染居民的支持，它将人员、流程和技术相结合，在 Salesforce 平台的支持下改进和自动化病例调查和接触者追踪流程。“我们没有支持热线的能力、技术或运营经验，”Campagna 说，“我们需要可扩展性和速度，并加快处理病例。IBM 提供了所有这些技术和专业知识，帮助我们应对新冠疫情。”如今，新冠疫情运营联络中心还提供接触者追踪服务，并由 IBM 管理。
居民还可以访问州政府网站并与基于 IBM watsonx Assistant 软件的在线虚拟代理 RHODA 聊天，以获得最常见问题的解答。IBM 在短短 12 天内推出了该项目，将其与 Saleforce 平台进行集成，然后将它移交给真人客服。自 2020 年 10 月以来，RHODA 已就检测安排、检测结果、旅行限制、接种资格和其他问题等话题进行了超过 100,000 次对话。
在 K-12 检测的第一阶段，利用 IBM watsonx Assistant 技术，在短短三周内就处理了超过 18,000 个有关检测安排、检测取消和重新安排以及检测结果检索的电话咨询。当呼叫者有更复杂的问题时，通过智能路由和出站文本通知提供额外支持。在测试的第二阶段，在所有疫苗接种相关的电话咨询中，IBM watsonx Assistant 软件自动管理其中 70% 的电话咨询，同时还为复杂问题提供真人客服路由、“回电”以及英语和西班牙语双语支持。
该部门运营转型的另一个关键推动因素是使用敏捷、以用户为中心的 IBM Garage™ 方法。在这些协作会议中，由 IBM 和罗德岛州卫生部组成的团队运用各自的专业知识讨论公共卫生政策选项、绘制流程并开发预测性模型。通过深入了解新冠疫情的传播方式、地点和原因，再加上改进的端到端操作流程，罗德岛州可以更好地预测疫情爆发，并最终调整公共卫生应对措施。
Hawkins 补充道：“IBM 带来了强大的分析工具，我们用它们来为州长和领导团队提供建议，以改变我们的应对措施，不仅涉及企业开业和关闭，还涉及检测和其他公共卫生缓解措施。”
“在普罗维登斯约 22,600 名学生中，有超过 70% 的学生已经返回教室。”《纽约时报》在 2021 年 1 月的一篇文章中如此报道，并将罗得岛州首府敬佩地称为“美国城市中的另类明星”。
对于罗德岛州来说，让孩子们返校是当务之急，但绝不能以牺牲健康为代价。“我们已经能够让儿童和教育工作者返校返工，”Campagna 说，“但是，安全是我们的首要任务。我们与 IBM 和其他公司共同开发了流程、工具，并组成了一个团队，使儿童、家长和其他家人能够感受到支持和安全感，这样我们就可以让儿童及教育工作者返校返工。我们做到了这一点。”
我们还有更多的工作要做。卫生部利用改进的技术，对病例调查和接触者追踪流程进行改造和自动化，将工作效率提高了五倍。这意味着每所学校都会在 24 小时内收到关于新冠病毒检测呈阳性的通知。“病例调查和接触者追踪是公共卫生响应的重要工作，也是减缓新冠疫情传播速度的关键措施。”Campagna 表示，“实际上，我们在 24 小时内就处理了近 80% 的阳性病例，而且我们正在整个州范围内开展这项工作。”
罗得岛居民可以通过呼叫中心和网站，在需要时获得所需的信息。自 2020 年 10 月推出以来，罗得岛州的虚拟助理 RHODA 已经与居民就检测时间、检测结果和疫苗接种进行了超过 10 万次对话。满意度反映在罗得岛州的净推荐值上，该分数在 2020 年有所提高，达到 8 分。
如今，IBM 继续在整体治理、运营、自动化、数据洞察等领域与罗德岛州合作。当被问及抗击新冠疫情的斗争中，谁是最大的游戏规则改变者时，Campagna 很快进行了回答。“现代化和自动化。老实说，我不知道如果没有 IBM 以及他们提供的资源和支持，我们会是什么状态，”她说，“病例会增加吗？死亡人数会增加吗？
“IBM 能够与我们合作实施一些措施，使我们能够为罗德岛民提供支持，而这种支持是我们独立无法做到的。”
最恰当的说法是，“希望”(Hope) 是罗得岛州外部链接（ibm.com 外部链接）的座右铭，该州人口约为一百万。罗得岛州的昵称是“海洋之州”(Ocean State)，虽然是美国最小的州，却拥有绵延 40 英里的海岸线。罗德岛州是美国最初的 13 个州之一，也是构成新英格兰地区的六个州之一。
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2021 年 7 月在美国制作。
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