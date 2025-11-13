人工智能 IT 自动化

赋能自主 IT 运维的未来：智能体 AI 就绪的 IBM 基础设施

发布日期 2025年11月13日
数字插图：一个圆形底座，表面饰有工作流图标，四边设有站立凸缘

企业已普遍采用混合云与多云战略，同时积极采用生成式 AI 及新兴的智能体模式。随着企业加速采用智能体 AI 以实现跨开发、运维和安全领域的自主决策与智能自动化，一场根本性变革正在发生。当 AI 智能体凭借策略感知的自主能力管理常规及复杂任务时，IT 团队便能专注于创新与战略计划。

这一机遇显而易见：重塑 IT 运维模式，使 AI 智能体以策略感知的自主性处理常规与复杂任务，从而让 IT 团队聚焦于创新与战略规划。

智能型企业与模型上下文协议 (MCP) 的作用

AI 智能体并非独立工具，它们运行于复杂的混合型企业生态系统中，与数据、系统及人员持续交互。将其整合至工作流需要重新构思传统 IT 流程与系统集成，以支撑向智能型企业的转型。 

为满足这一企业需求，IBM 发布了业界首创指南《使用 MCP 架构安全的企业级 AI 智能体》，该指南已获 Anthropic 认证。本指南引入结构化、企业就绪的方法论，用于安全且大规模地设计、部署与管理 AI 智能体。

AI 智能体与 AI 工具进行交互，这些工具将大型语言模型 (LLM) 的思维转化为行动。这些工具使 AI 智能体能够集成到企业内部及外部系统和数据中，以检索信息或执行操作。

该方法论的基础在于采用标准化方法，通过 模型上下文协议将智能体 AI 系统与企业软件、基础设施及工具相连接。

MCP 服务器是用于智能体系统的企业级集成界面。它们以标准化方式开放工具、资源和提示，使智能体能够在定义明确、可审计的边界内进行操作。

例如，用户可以获取关于混合部署环境中运行状况和安全态势的洞察。这种集成通过连接遍布各类技术的 MCP 服务器实现。用户还可以实施变更以解决已识别的问题，或创建支持工单进行处理。

虽然大多数实施方案仍处于早期阶段，但 MCP 正逐渐兴起。其在生产环境中的成功取决于组织应对安全、弹性、非确定性和治理等关键挑战的能力。随着 MCP 的广泛采用，重点预计将转向编排——即决定在何种条件下、通过何种保障措施来激活哪个智能体或工具的智能决策。

集成 MCP 的智能体 AI 就绪的 IBM 基础设施

未来的 IT 运维本质上是自主化、策略驱动且混合分布的。IBM 正致力于构建一种环境，使智能体 AI 系统能够安全地在多样技术堆栈（包括公有云、私有基础设施、本地环境和边缘节点）中学习、推理并执行。

随着时间的推移，这些系统将在明确的防护机制下获得更高的自主权，从辅助性建议逐步发展为受管控的闭环修复，并最终实现自我优化的运维。这一愿景体现了 IBM 在高度监管行业中优先保障安全与合规的传统。

为把握这一机遇，我们正持续推进，为整个 IBM 基础设施产品组合赋能智能体 AI 就绪的能力。作为 IBM 混合云与 AI 战略不可或缺的组成部分，IBM 基础设施提供混合云基础设施。它包括 IBM Cloud、IBM Z、IBM Power、IBM Storage 以及 IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 的技术服务。

为支持这一转型，我们已在全产品线引入智能体 AI 功能——包括智能体和 MCP 服务器。这些增强功能标志着 IBM 基础设施已全面实现智能体 AI 就绪，能够赋能智能自动化并实现跨环境的无缝集成。

IBM 基础设施产品现已可与支持 MCP 的智能体 IT 应用程序、AI 赋能工作流及独立软件供应商 (ISV) 解决方案集成。IBM 各平台的管理界面正被赋能成为 MCP 兼容服务，包括：

  • IBM Cloud： IBM Cloud MCP 服务器将智能体 AI 的强大功能引入 IBM Cloud Management。它将传统的命令行和 API 交互转化为直观的对话式体验。用户无需记忆语法或依赖额外工具，即可管理资源、IAM 以及 VPC、Kubernetes 和 Object Storage 等服务。AI 智能体通过上下文洞察、主动监控和自动化操作增强这一体验——从而简化运维流程并提升整个云环境的敏捷性。 
  • IBM StorageStorage Insights 的 MCP 服务器 集成了强大的 Storage Insights API，使存储管理员能够通过自然语言与 AI 智能体交互，彻底改变混合存储系统（如 IBM FlashSystem 或 DS8K 环境）的管理方式。用户可以实时监控性能和容量，并接收主动告警。他们还能分析历史趋势、通过对话诊断问题，并获取详细的系统配置信息。这一方法标志着从传统的基于仪表板的监控，转向直接嵌入企业工作流的直观 AI 驱动式存储管理。
  • IBM Power： PowerVS MCP 服务器通过一个即用型参考实现，简化了 MCP 集成流程。它支持对虚拟机、运行状态和基础设施资源进行安全的只读访问。此功能使用户能够通过 MCP 客户端轻松连接并获取运营数据，实现实时可视性、减少人工操作并加快响应速度，且不会影响生产环境。
  • IBM ZIBM watsonx Assistant for Z 将先进的智能体 AI 引入 IBM Z 平台，彻底改变开发人员和运维人员管理大型机环境的方式。该解决方案的核心是一个可扩展的智能体框架，支持多智能体编排，实现跨复杂工作流的智能自动化。通过直接连接 MCP 服务器的集成服务，智能体能够获取关键系统数据——从而提升决策能力和运维效率。这一方案使 IBM Z 专业人员能够独立工作，固化专业知识，并加速价值创造。
  • IBM Technology Lifecycle Services (TLS)：IBM TLS 正在积极运用 AI 技术，提供广泛的集成数据中心服务与支持，旨在助力客户加速向混合云和 AI 转型。基于 AI 的助手帮助 TLS 支持工程师获得更深入、更主动的洞察。这些助手还能提供可操作且个性化的解决方案，并实现重复性流程与任务的自动化。团队正与客户合作，识别需要直接访问 MCP 的用例（例如查询某 IT 资产是否在支持合同范围内）。基于收集到的洞察，我们正在规划于 2026 年实现更广泛可用性和集成度的路线图。此类反馈使 TLS 能够根据客户需求提供智能体能力，并指导其路线图的持续优化。

实现跨混合云的集成化智能体体验

企业客户可利用 IBM 基础设施中的这些 MCP 服务器，在混合云部署中获得无缝体验。他们可以将这些 IBM 基础设施 MCP 服务器集成到任何首选的 AI 工具中。例如包括 IBM watsonx Orchestrate、Claude桌面端，或企业自行构建的定制 AI 编排器——只要该工具支持 MCP 以实现 AI 工具调用。

如下方演示视频所示，代表性企业 Acme Co. 在混合云环境中运营。其应用程序系统横跨 IBM Cloud VPC 上的虚拟工作负载、Red Hat OpenShift 上的云原生服务，以及由 watsonx.ai 驱动的 AI 推理服务。这些组件与 IBM Storage 支持的本地企业数据系统紧密集成。 

当用户遇到问题时，由于混合部署中 API、日志和管理接口的碎片化特性，要精确定位根本原因可能十分困难。这一挑战正是模型上下文协议和智能体 AI 改变体验的关键所在——它提供统一的对话式界面，既能简化故障排查流程，又能加速问题解决。

随着 MCP 服务器在混合云中的部署，Acme Co. 现在能够享受集成的智能体 AI 体验。例如：关于 IBM Cloud 运行状况的查询会被路由至 IBM Cloud MCP 服务器处理，而与存储相关的诊断则通过 Storage Insights MCP 服务器来管理。用户甚至可以通过 IBM Support Insights 查看存储资产的支持合同状态——所有这些操作均通过统一的智能体 AI 界面完成。

这一由 MCP 和智能体 AI 驱动的企业级智能体模式，可有效简化运营流程，并助力团队更快速、更智能地解决问题

释放智能体 AI 在企业 IT 领域的强大潜力

企业正迈入智能运维的新纪元——智能体 AI 与 MCP 服务器深度融合，为整个 IT 领域提供统一无缝的体验。开发人员、平台工程师、运维人员及支持团队如今可与专用 AI 智能体进行交互，这些智能体通过 MCP 服务器在 IBM Cloud、IBM Storage、IBM Power、IBM Z 及 TLS 环境中实现无缝连接。

这些智能体可对企业数据与应用程序（无论部署在云端还是本地）执行协同操作，从而实现更智能、更快速且更安全的运维。

我们的目标明确：为混合云企业构建可信赖的自主运维架构——以智能体 AI 为核心驱动，通过 MCP 实现互联，并以 IBM 的编排与治理能力形成差异化优势。

充分利用 IBM 基础设施的 AI 就绪能力

Dr. Nataraj Nagaratnam

IBM Fellow

CTO for AI Security & Architecture