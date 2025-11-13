赋能自主 IT 运维的未来：智能体 AI 就绪的 IBM 基础设施

AI 智能体并非独立工具，它们运行于复杂的混合型企业生态系统中，与数据、系统及人员持续交互。将其整合至工作流需要重新构思传统 IT 流程与系统集成，以支撑向智能型企业的转型。

为满足这一企业需求，IBM 发布了业界首创指南《使用 MCP 架构安全的企业级 AI 智能体》，该指南已获 Anthropic 认证。本指南引入结构化、企业就绪的方法论，用于安全且大规模地设计、部署与管理 AI 智能体。

AI 智能体与 AI 工具进行交互，这些工具将大型语言模型 (LLM) 的思维转化为行动。这些工具使 AI 智能体能够集成到企业内部及外部系统和数据中，以检索信息或执行操作。

该方法论的基础在于采用标准化方法，通过 模型上下文协议将智能体 AI 系统与企业软件、基础设施及工具相连接。

MCP 服务器是用于智能体系统的企业级集成界面。它们以标准化方式开放工具、资源和提示，使智能体能够在定义明确、可审计的边界内进行操作。

例如，用户可以获取关于混合部署环境中运行状况和安全态势的洞察。这种集成通过连接遍布各类技术的 MCP 服务器实现。用户还可以实施变更以解决已识别的问题，或创建支持工单进行处理。

虽然大多数实施方案仍处于早期阶段，但 MCP 正逐渐兴起。其在生产环境中的成功取决于组织应对安全、弹性、非确定性和治理等关键挑战的能力。随着 MCP 的广泛采用，重点预计将转向编排——即决定在何种条件下、通过何种保障措施来激活哪个智能体或工具的智能决策。