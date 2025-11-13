赋能自主 IT 运维的未来：智能体 AI 就绪的 IBM 基础设施

企业已普遍采用混合云与多云战略，同时积极采用生成式 AI 及新兴的智能体模式。随着企业加速采用智能体 AI 以实现跨开发、运维和安全领域的自主决策与智能自动化，一场根本性变革正在发生。当 AI 智能体凭借策略感知的自主能力管理常规及复杂任务时，IT 团队便能专注于创新与战略计划。
这一机遇显而易见：重塑 IT 运维模式，使 AI 智能体以策略感知的自主性处理常规与复杂任务，从而让 IT 团队聚焦于创新与战略规划。
AI 智能体并非独立工具，它们运行于复杂的混合型企业生态系统中，与数据、系统及人员持续交互。将其整合至工作流需要重新构思传统 IT 流程与系统集成，以支撑向智能型企业的转型。
为满足这一企业需求，IBM 发布了业界首创指南《使用 MCP 架构安全的企业级 AI 智能体》，该指南已获 Anthropic 认证。本指南引入结构化、企业就绪的方法论，用于安全且大规模地设计、部署与管理 AI 智能体。
AI 智能体与 AI 工具进行交互，这些工具将大型语言模型 (LLM) 的思维转化为行动。这些工具使 AI 智能体能够集成到企业内部及外部系统和数据中，以检索信息或执行操作。
该方法论的基础在于采用标准化方法，通过 模型上下文协议将智能体 AI 系统与企业软件、基础设施及工具相连接。
MCP 服务器是用于智能体系统的企业级集成界面。它们以标准化方式开放工具、资源和提示，使智能体能够在定义明确、可审计的边界内进行操作。
例如，用户可以获取关于混合部署环境中运行状况和安全态势的洞察。这种集成通过连接遍布各类技术的 MCP 服务器实现。用户还可以实施变更以解决已识别的问题，或创建支持工单进行处理。
虽然大多数实施方案仍处于早期阶段，但 MCP 正逐渐兴起。其在生产环境中的成功取决于组织应对安全、弹性、非确定性和治理等关键挑战的能力。随着 MCP 的广泛采用，重点预计将转向编排——即决定在何种条件下、通过何种保障措施来激活哪个智能体或工具的智能决策。
未来的 IT 运维本质上是自主化、策略驱动且混合分布的。IBM 正致力于构建一种环境，使智能体 AI 系统能够安全地在多样技术堆栈（包括公有云、私有基础设施、本地环境和边缘节点）中学习、推理并执行。
随着时间的推移，这些系统将在明确的防护机制下获得更高的自主权，从辅助性建议逐步发展为受管控的闭环修复，并最终实现自我优化的运维。这一愿景体现了 IBM 在高度监管行业中优先保障安全与合规的传统。
为把握这一机遇，我们正持续推进，为整个 IBM 基础设施产品组合赋能智能体 AI 就绪的能力。作为 IBM 混合云与 AI 战略不可或缺的组成部分，IBM 基础设施提供混合云基础设施。它包括 IBM Cloud、IBM Z、IBM Power、IBM Storage 以及 IBM Technology Lifecycle Services (TLS) 的技术服务。
为支持这一转型，我们已在全产品线引入智能体 AI 功能——包括智能体和 MCP 服务器。这些增强功能标志着 IBM 基础设施已全面实现智能体 AI 就绪，能够赋能智能自动化并实现跨环境的无缝集成。
IBM 基础设施产品现已可与支持 MCP 的智能体 IT 应用程序、AI 赋能工作流及独立软件供应商 (ISV) 解决方案集成。IBM 各平台的管理界面正被赋能成为 MCP 兼容服务，包括：
企业客户可利用 IBM 基础设施中的这些 MCP 服务器，在混合云部署中获得无缝体验。他们可以将这些 IBM 基础设施 MCP 服务器集成到任何首选的 AI 工具中。例如包括 IBM watsonx Orchestrate、Claude桌面端，或企业自行构建的定制 AI 编排器——只要该工具支持 MCP 以实现 AI 工具调用。
如下方演示视频所示，代表性企业 Acme Co. 在混合云环境中运营。其应用程序系统横跨 IBM Cloud VPC 上的虚拟工作负载、Red Hat OpenShift 上的云原生服务，以及由 watsonx.ai 驱动的 AI 推理服务。这些组件与 IBM Storage 支持的本地企业数据系统紧密集成。
当用户遇到问题时，由于混合部署中 API、日志和管理接口的碎片化特性，要精确定位根本原因可能十分困难。这一挑战正是模型上下文协议和智能体 AI 改变体验的关键所在——它提供统一的对话式界面，既能简化故障排查流程，又能加速问题解决。
随着 MCP 服务器在混合云中的部署，Acme Co. 现在能够享受集成的智能体 AI 体验。例如：关于 IBM Cloud 运行状况的查询会被路由至 IBM Cloud MCP 服务器处理，而与存储相关的诊断则通过 Storage Insights MCP 服务器来管理。用户甚至可以通过 IBM Support Insights 查看存储资产的支持合同状态——所有这些操作均通过统一的智能体 AI 界面完成。
这一由 MCP 和智能体 AI 驱动的企业级智能体模式，可有效简化运营流程，并助力团队更快速、更智能地解决问题
企业正迈入智能运维的新纪元——智能体 AI 与 MCP 服务器深度融合，为整个 IT 领域提供统一无缝的体验。开发人员、平台工程师、运维人员及支持团队如今可与专用 AI 智能体进行交互，这些智能体通过 MCP 服务器在 IBM Cloud、IBM Storage、IBM Power、IBM Z 及 TLS 环境中实现无缝连接。
这些智能体可对企业数据与应用程序（无论部署在云端还是本地）执行协同操作，从而实现更智能、更快速且更安全的运维。
我们的目标明确：为混合云企业构建可信赖的自主运维架构——以智能体 AI 为核心驱动，通过 MCP 实现互联，并以 IBM 的编排与治理能力形成差异化优势。