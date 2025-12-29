NAMI 已彻底改变了 Unipol 的运营方式，带来了即时和长期的影响。事件响应时间从 20 分钟缩短至仅 90 秒，加快了问题解决速度并减少了运营中断。在两个月内，NAMI 分析了 800 多个系统事件，自主解决了多数，仅升级了 538 个事件。此前，Unipol 的控制室几乎只能实时监控 26% 的事件。自 2025 年 6 月起，NAMI 已实现 100% 接管，使技术团队能够腾出时间专注于更高价值的战略项目。

运营效率显著提升，会计和理赔流程耗时从 21 小时缩短至 18 小时，事件处理时间下降 90%，使技术团队能够更快地进行数据分析。通过将十多个监控系统集成到统一数据湖，NAMI 实现了实时监控、预测性分析和自动报告，从而提升了决策效率。

展望未来，Unipol 计划通过全面事件自动化、AI 驱动的流程转型及混合云支持进一步扩展 NAMI，并借助 IBM z17™ 技术构建增强型基础设施，以实现持续优化和智能化业务发展。