Unipol 与 IBM 合作重塑 IT 运营，推动企业范围内的 AI 应用
意大利领先保险公司 Unipol Assicurazioni S.p.A. 的数字化转型进入关键阶段。为应对日益增长的运营需求并防止停滞，Unipol 引入智能自动化，构建安全且可扩展的 IT 基础设施。这个新基础设施不仅优化现有运营流程，还能加快数据驱动决策，并支持长期业务敏捷性。
为实现 IT 运营现代化并推动企业范围的 AI 应用，Unipol 与 IBM 合作开发了下一代自动化监控保险（NAMI），这是一款基于 IBM watsonx® 生态系统构建的 AI 驱动自动化平台。IBM® watsonx.aiAI Studio 支持根据 Unipol 运营需求量身定制的生成式 AI 用例，将自然语言界面与各类工具集成，实现即时洞察分析并优化工作流程。
支持这些功能的技术包括：用于智能 AI 工作流和自然语言交互的 IBM watsonx Orchestrate® 解决方案、用于数据准备的 IBM Cloud Pak for Data，以及用于实时监控和预测分析的 IBM Cloud Pak for AIOps。该解决方案最初基于 IBM Cloud® 构建，后通过 Red Hat® OpenShift® 平台迁移至混合云，实现了更高的可扩展性和部署灵活性。为满足 Unipol 的治理标准，IBM Fusion 超融合基础架构 (HCI) 提供了所需的本地架构支持。
NAMI 采用多模型方法，将 Meta 的 Llama、Mistral 的 Pixtral AI 与 IBM Granite® 基础模型相结合，实现模型与任务的精准匹配。
NAMI 已彻底改变了 Unipol 的运营方式，带来了即时和长期的影响。事件响应时间从 20 分钟缩短至仅 90 秒，加快了问题解决速度并减少了运营中断。在两个月内，NAMI 分析了 800 多个系统事件，自主解决了多数，仅升级了 538 个事件。此前，Unipol 的控制室几乎只能实时监控 26% 的事件。自 2025 年 6 月起，NAMI 已实现 100% 接管，使技术团队能够腾出时间专注于更高价值的战略项目。
运营效率显著提升，会计和理赔流程耗时从 21 小时缩短至 18 小时，事件处理时间下降 90%，使技术团队能够更快地进行数据分析。通过将十多个监控系统集成到统一数据湖，NAMI 实现了实时监控、预测性分析和自动报告，从而提升了决策效率。
展望未来，Unipol 计划通过全面事件自动化、AI 驱动的流程转型及混合云支持进一步扩展 NAMI，并借助 IBM z17™ 技术构建增强型基础设施，以实现持续优化和智能化业务发展。
Unipol Assicurazioni S.p.A. 成立于 1963 年，总部位于意大利博洛尼亚，是该国领先的保险集团之一。Unipol 通过意大利最大的代理网络服务 1,680 万客户，提供涵盖汽车、家居、健康、人寿及资产管理的全方位服务。公司拥有 12,000 多名员工，为个人和企业量身打造创新解决方案。
