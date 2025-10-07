IBM Spyre Accelerator 与 Telum II 处理器：在可信企业级别捕获 AI 价值

IBM Spyre Accelerator 将于 2025 年 10 月 28 日在 IBM z17 上正式发布，预计将彻底改变组织在企业中应用 AI 的方式。这个功能强大的 AI 加速器旨在将生成式 AI 引入 IBM z17，使企业能够在 IBM Z 环境的可信范围内扩展大语言模型 (LLM) 功能。

借助 Spyre Accelerator，客户将能够在内部运营中使用大语言模型 (LLM)，并将功能集成到如 watsonx Assistant for Z 的自然语言界面中。随着客户评估和构建未来，智能体式 AI 将成为整个数据中心流程效率和现代化的关键工具。同样，在商业领域，Spyre Accelerator 的设计旨在助力未来开发更高精度的人工智能技术，从而能够实时生成资产、摄取并解析供应商或客户数据以用于市场拓展、交叉销售乃至风险评估。

将预测式与生成式 AI 技术结合的优势，在整个编码器、解码器及编码器-解码器 AI 模型的全范围内，构建企业级 AI 组合。

一位客户非常清楚核心可信环境与企业级目标的交叉点。欧洲一家大型银行的基础设施负责人表示：“对我们来说，将 Spyre Accelerator 与 IBM Z 部署在本地非常重要，因为这项工作将涉及生产代码。我们不希望生产工作量脱离我们的控制，因此这是我们最喜欢的选择。”

AI 驱动的工具可以帮助客户快速预测在繁忙交易日所需的下一步操作，或整合推荐的智能体和 API，从新应用中获得优化输出，加速业务价值的实现。根据商业价值研究院和牛津经济研究院 2024 年的一项研究，61% 的高管认为生成式 AI 对于大型机上的应用程序现代化工作至关重要。

作为持续交付的一部分，IBM watsonx Assistant for Z、AI Toolkit for IBM Z 和 IBM LinuxONE 以及 Machine Learning for IBM z/OS 等关键软件产品将使用 Spyre Accelerator 进行完全的本地部署。为了实现本地部署 LLM 支持，每个 Spyre Accelerator 包含 32 个 AI 优化的处理核心，可直接在大型机上支持大语言模型，使企业能够在本地部署运行受保护的生成式 AI 用例。该基础设施被设计为可扩展（通过 PCIe 连接的适配器），并可作为现有核心数据处理环境的一部分进行管理。这是一个重要的里程碑，使企业能够在 IBM Z 上大规模利用 AI 的同时保留数据。

