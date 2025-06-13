基础设施服务

IT 服务帮助数据中心克服混合云和 AI 环境从部署到退役的复杂性
需要 IT 支持？
专业 IT 技术支持专家和软件程序员在监控控制室的计算机上工作，计算机显示数字画面
77%

虽然 77% 的高管表示他们需要快速采用生成式 AI 才能跟上竞争对手的步伐，但只有 25% 的高管强烈同意他们组织的 IT 基础设施可以支持在整个企业内扩展 AI。

 2025 年全球脉动调查五大趋势 35%

CEO 表示，在未来三年中，35% 的员工队伍将需要再培训和技能重塑，高于 2021 年的 6%。

 阅读 2024 年高级管理层研究报告 60%

在调查受访者中，报告的服务器停机事件中有 60% 是因配置错误造成。

 阅读 IDC 白皮书 86%

即使在今天，尽管 86% 的高管表示他们的组织已经制定可持续发展战略，但只有 35% 的高管采取了行动。

 阅读面向 CEO 的生成式 AI 指南

网络直播： 安全释放 AI 效能：IBM 与 CISCO 携手优化 AI 网络

2025 年 6 月 26 日（周四）上午 11:00（美国东部时间）

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数据中心环境的战略合作伙伴

IBM® Technology Lifecycle Services (TLS) 提供全面支持，运用专业经验实现高效部署，解放内部资源用于战略任务，并确保数据中心运营的优化与弹性。
全面支持

覆盖产品全生命周期的全方位方案——从评估规划到构建、运维及优化阶段——确保持续性管理并保障基础设施与数据中心投资安全。
专业知识

通过 IBM 的产品专家进行实施和部署，可帮助您避免常见的配置错误，从而减少停机时间并提高运营效率。
高效率

将日常任务委派给专业人员，让 IT 人员腾出时间专注于更高价值的计划。这对于管理远程数据中心或允许内部团队专注于战略项目特别有益。
可用性和弹性

定期健康检查与优化服务,可维持系统弹性、提升性能，同时最大限度降低安全风险。针对报废数据及硬件的替代解决方案，助力企业履行环境责任并完善环境、社会和治理 (ESG) 报告。

无论您在何处，都有适合您的服务

TLS 可提供基础设施战略咨询，构建基础设施解决方案，执行数据中心日常运维，并在设备报废前持续优化基础设施架构。

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插图：一个人在白板上写字，一个人坐在电脑前
  • 咨询服务协助客户评估、设计及规划基础设施战略，综合考量 AI、混合云、安全合规、网络韧性、数据整合与IT自动化等关键因素。
  • 架构设计服务助力客户构建契合业务目标的 IT 架构。
  • 教育和技能服务可促进客户 IT 团队内部的技能发展，或为短期项目提供补充性劳动力和专业知识。
企业服务器解决方案插图
  • 确保持续兼容现有基础设施，实现高效无差错配置，以最大限度减少停机时间并优化数据中心运营。
  • 面向 IBM 基础设施和企业网络解决方案的部署、安装和配置服务
  • 开箱、设置设备、高级实施和迁移任务相关附加服务，以及持续的技术指导和项目监督。
人员访问 CICS 交易服务器示意图
  • 运营支持服务根据业务需求提供灵活且可选的服务，包含灵活的覆盖时间和范围
  • 战略支持服务涵盖软硬件交付管理、供应商关系协调、变更管理、可用性保障、库存控制及 IT 资产管理。
  • 站点迁移服务包含数据中心搬迁、升级与整合。
Open Enterprise for zos 插图
  • 例行健康评估有助于识别安全和性能漏洞并为各种系统制定缓解战略。
  • 安全合规的报废处置方案，为到期硬件及数据提供多元化处理选择。
  • 设备翻新与再营销服务，助力践行循环经济原则并达成 ESG 报告目标。
插图：一个人在白板上写字，一个人坐在电脑前
  • 咨询服务协助客户评估、设计及规划基础设施战略，综合考量 AI、混合云、安全合规、网络韧性、数据整合与IT自动化等关键因素。
  • 架构设计服务助力客户构建契合业务目标的 IT 架构。
  • 教育和技能服务可促进客户 IT 团队内部的技能发展，或为短期项目提供补充性劳动力和专业知识。
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  • 确保持续兼容现有基础设施，实现高效无差错配置，以最大限度减少停机时间并优化数据中心运营。
  • 面向 IBM 基础设施和企业网络解决方案的部署、安装和配置服务
  • 开箱、设置设备、高级实施和迁移任务相关附加服务，以及持续的技术指导和项目监督。
人员访问 CICS 交易服务器示意图
  • 运营支持服务根据业务需求提供灵活且可选的服务，包含灵活的覆盖时间和范围
  • 战略支持服务涵盖软硬件交付管理、供应商关系协调、变更管理、可用性保障、库存控制及 IT 资产管理。
  • 站点迁移服务包含数据中心搬迁、升级与整合。
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  • 例行健康评估有助于识别安全和性能漏洞并为各种系统制定缓解战略。
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