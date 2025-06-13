虽然 77% 的高管表示他们需要快速采用生成式 AI 才能跟上竞争对手的步伐，但只有 25% 的高管强烈同意他们组织的 IT 基础设施可以支持在整个企业内扩展 AI。
CEO 表示，在未来三年中，35% 的员工队伍将需要再培训和技能重塑，高于 2021 年的 6%。
在调查受访者中，报告的服务器停机事件中有 60% 是因配置错误造成。
即使在今天，尽管 86% 的高管表示他们的组织已经制定可持续发展战略，但只有 35% 的高管采取了行动。
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将日常任务委派给专业人员，让 IT 人员腾出时间专注于更高价值的计划。这对于管理远程数据中心或允许内部团队专注于战略项目特别有益。
定期健康检查与优化服务,可维持系统弹性、提升性能，同时最大限度降低安全风险。针对报废数据及硬件的替代解决方案，助力企业履行环境责任并完善环境、社会和治理 (ESG) 报告。
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