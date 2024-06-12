在快速发展的 AI 技术行业中，速度和可扩展性至关重要，AI 加速器已成为帮助公司大规模创新和加速将新 AI 应用推向市场不可或缺的工具。AI 加速器在三个关键方面优于旧款产品：速度、效率和设计。

速度

由于延迟（系统延迟的衡量标准）显著降低，AI 加速器速度远超传统 CPU。在医疗和自动驾驶汽车领域开发 AI 应用时，低延迟尤其重要，因为在这些领域，几秒钟甚至几毫秒的延迟都会导致危险。

高效率

与其他更标准的计算系统相比，AI 加速器的效率可提高 100 到 1000 倍。无论是数据中心使用的大型 AI 加速器芯片，还是边缘设备中通常使用的小型芯片，其功耗和散热量都低于老式芯片。

设计

AI 加速器采用所谓的异构架构，使多个处理器能够支持不同的任务，这种功能将计算性能提高到 AI 应用所需的水平。