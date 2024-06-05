通过 IBM® Watson 在美国综艺节目《Jeopardy!》中大获全胜，到 OpenAI 推出 ChatGPT，再到自动驾驶汽车和生成式 AI，目前来看，AI 的潜力似乎无限，谷歌、IBM、英特尔、苹果和微软在内的大多数大型科技公司都在大力发展这项技术。

但是，随着 AI 所解决问题的复杂性增加，对计算处理和速度的要求也在提高。AI 芯片旨在满足高度复杂的 AI 算法的需求，并实现传统中央处理器 (CPU) 无法实现的核心 AI 功能。

“AI 芯片”一词含义广泛，包括许多为 AI 任务所需的严苛计算环境而设计的芯片。常见的 AI 芯片示例包括图形处理单元 (GPU)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)。虽然其中一些芯片不一定是专为 AI 而设计，但它们专门用于高级应用程序，并且其中的许多功能适用于 AI 工作负载。