ASIC 是针对特定应用程序开发和优化的，无法重新配置。其内部电路元件（晶体管）按固定结构排列，其间的互连（布线）固定且不可改变。

由于 ASIC 仅用于一个用途，因此它仅包含该用途所需的逻辑元件；例如，如果不需要浮点乘法器，就不会将其纳入设计中。

相反，FPGA 可以针对任何潜在的应用程序进行配置和重新配置。与 ASIC 一样，其内部电路元件以固定结构排列（可编程逻辑块 (PLB)），但两者之间具有可重新配置的互连。FPGA 中的逻辑元件被选择用于支持各种各样的应用程序，但是当不使用特定的逻辑元件时，就会面临“用或丢”的抉择。如果特定应用程序不需要浮点乘法器，但 FPGA 中包含一个浮点乘法器，那么该资源就是未连接的，是 FPGA 中的“浪费空间”。

这两种设备都可以包含数以亿计的晶体管，ASIC 可以利用这些晶体管来提供高效率和高性能，但牺牲了灵活性。开发 ASIC 的前期 NRE 费用可能非常高昂，而单位成本可能相对较低。

FPGA 使用其晶体管来提供高效率和高性能，同时具有极大的灵活性。开发 FPGA 的前期 NRE 费用可能极低，而单位成本通常较高。值得注意的是，这些并不是硬性规定。例如，在性能领域，最新的 FPGA 已发展到能够提供超过 500 MHz 的时钟频率，并且通常采用最先进的硅工艺几何结构制造。简而言之，随着每一代新的 FPGA 问世，FPGA 和 ASIC 之间的界限变得越来越模糊。