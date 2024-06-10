面向 AI、ML、分析和 NVIDIA 工作负载的高性能文件和对象存储。
当今许多组织正在对其数据存储基础架构进行现代化改造，以利用人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和高级分析带来的商机。他们也面临着重重挑战：数据和工作负载分散在全球各地，AI 训练和推理工作负载所需的时间不断增加，资源（尤其是图形处理单元 (GPU)）稀缺且成本高昂。
为了解决这些挑战，他们需要高速访问存储在分布式文件和对象存储系统中的大量非结构化数据。为满足他们的需求，IBM Storage 提供了三种解决方案：
大规模交付数据，同时保持高性能、低延迟和托管数据访问，缩短甚至消除停机时间。
在一个能够在边缘、本地和云环境中运行的平台上整合更多数据和工作负载。
在合适的时间与合适的人员共享数据和工作负载，以提高员工队伍工作效率，减少数据副本，提高资源利用率。
在与现有 IT 投资相集成的单一可扩展平台上管理数据和应用程序服务，实现数据和应用程序服务集中化。
利用统一、灵活的存储平台，在不影响性能的情况下进行横向与纵向扩缩，从而减少应用程序和数据蔓延。
保护应用程序和数据，通过集成的安全和勒索软件防护功能，在遭遇漏洞和攻击后快速恢复。
利用专为 AI、机器学习和高性能计算工作负载设计、横向扩展型文件和对象、软件定义的存储平台。
利用全闪存、混合弹性计算和存储构建块，在可持续的 IT 架构中创建适用于 IBM Storage Scale 的高性能集群。
利用开源、软件定义的存储解决方案，旨在满足现代企业对通用工作负载的块、文件和对象存储需求。
加速 AI 和数据密集型工作负载。安排与 IBM® Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。