从自动驾驶汽车到 AI 再到物联网 (IoT)，百度公司一直处在数字创新的最前沿。除了提供中国最大的互联网搜索引擎外，百度公司的战略版图还包括自动驾驶汽车、百度智能云、百度网盘和视频流平台。

百度智能云云存储部负责人于淼 (Miao Yu) 解释道：“随着越来越多的行业升级数字化能力，我们的目标是为交通、金融、政府等行业的客户提供云产品。通过百度智能云的云功能和智能功能，我们可以帮助企业提高成本效益并创造新的价值来源。”

在百度平台上，数据的数量、速度和种类都在快速增长。该公司的百度智能云和 AI 产品的蓬勃发展都导致了存储需求的激增。与此同时，百度智慧城市、智能家居和汽车自动化解决方案的用率急剧上升，也进一步增加了对实时数据访问和长期数据保留的需求。

于淼继续说到：“我们的数据增长没有放缓的迹象。我们最新推出的自动驾驶汽车配备了比前代产品多得多的传感器，每辆车每天产生的数据量可能高达 10 TB。同样，智能家居品类的快速增长以及直播在中国的广泛普及都会产生海量的数据，这也会带来极大的存储挑战。自 2019 年以来，我们的数据量增加了两倍多，我们现在存储了大约 100 EB 的数据。”

过去，百度公司依靠磁盘存储平台来长期保留数据。但是，磁盘中每个驱动器的最大容量为 20 TB，所以这种存储方法限制了存储密度、占用了宝贵的占地面积并增加了成本。百度公司认识到，磁盘存储方法并不是最佳方法，因此，他们一直在寻找一个更具弹性、高效且可扩展的冷数据存储平台，以满足其持续的数据增长需求。