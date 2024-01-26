大陆集团的 ADAS 解决方案可支持驾驶员完成众多典型驾驶任务，甚至还可控制车辆以免发生事故。但随着驾驶员辅助系统与车辆安全系统自动化程度的提升，软件复杂性也随之上升，同时多个地区的安全要求数量也随之增多。此时，大陆集团意识到自身亟需扩展其技术和团队，以便开发出更具全球扩展性的 AI 解决方案。此外，并行数据访问的需求也意味着会面临日益增长的数据管理挑战。

大陆集团需要一个强大的并行文件系统来满足 AI 的高速需求并保护敏感数据。与此同时，它还必须创建一个更易于集中访问的位置来存储数据并提高可追溯性，为开发人员提供多种安全连接方式。

大陆集团知道，是时候通过可扩展的深度学习基础设施和与高速网络连接的存储空间来提高性能了。该解决方案需要提供快速随机访问功能，支持服务器消息块 (SMB) 和 Amazon Simple Storage Service (S3) 等协议，并提供多种不同的访问管理选项。

“如今的 GPU 速度如此之快，以至于标准存储跟不上计算的速度。”大陆集团 ADAS IT 运营主管 David Enenkel 说道，“这就是为什么我们一直在追求更快的产品，希望能真正为我们提供所需的带宽和随机访问能力。”

大陆集团确定了全面的测试标准，并评估了每种顶级存储解决方案实现其目标的程度。为了衡量 IBM ESS 的性能，大陆集团与 IBM 合作伙伴 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 进行了合作。他们发现，采用 NVIDIA DGX 的 IBM Spectrum Storage for Data and AI 解决方案提供了所需的性能和其他一些优势。该解决方案的“并行”高性能架构和易于扩展的节点部署提供了所需的 AI 基础设施，以及大陆集团未来所需要的弹性和可扩展性。



IBM Storage 与 Kubernetes 容器的灵活性和无缝集成使大陆集团能够实现应用程序开发的现代化，同时无需放弃性能、可扩展性或简单性等基础设施要求。IBM Spectrum Scale 解决方案确保其基础设施能够支持所需的增长，无论是在云中还是本地部署都不受影响。IBM 在汽车行业拥有丰富的经验，这也是推动大陆集团做出这一决定的因素之一。

借助新的解决方案，大陆集团能够通过多节点训练来优化深度学习，从而在不影响生产时间的情况下提高模型精度，实现更高的安全级别。大陆集团将 DGX 集群的规模扩大到每月可处理 14 倍以上的实验，能够在多种环境条件（例如雨、雪、晴天和多云天气）和瞬态（例如汽车在变道时彼此靠得太近）下测试数百万种排列。

凭借新的 IBM 数据管理解决方案的性能改进、灵活性和可扩展性来支持不断发展的 AI 基础设施，大陆集团正在快速改变未来的出行方式。