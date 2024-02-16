RCC 建立了一个名为 MeDiCI（都市数据缓存基础设施）的高性能数据存储结构，由 IBM Spectrum Scale 提供支持和集中管理。昆士兰大学研究计算中心首席技术官 Jake Carroll 解释说：“研究人员要想推动创新，就必须能够利用最先进的研究计算基础设施，以及时、可扩展和突破边界的方式开展高质量的研究。我们与 IBM 的合作就有助于满足这些需求。有了 MeDiCI，昆士兰大学和其他国际机构的研究人员和学生可以无缝地处理存储在昆士兰大学任何计算集群上的数据，并开展合作。”

Abramson 说：“"当研究人员坐下来时，他们会看到所有的数据。他们没有意识到这些数据实际上是从远程数据中心以盲速通过光缆传输过来的。”

此外，MeDiCI 生态系统还支持各种平台、仪器和数据。Abramson 表示：“IBM Spectrum Scale 软件使我们能够将所有不同的存储源孤岛统一到一个集成的智能存储基础架构中，然后以任何合适的协议呈现数据，从而实现更快的分析和更大的资源效用。MediCI 还自动捕获项目元数据，包括用户、仪器和数据参数。”

RCC 团队继续推进发展 MeDiCI 基础设施，最近将其部署为 UQ HPC Wiener 的存储解决方案（ibm.com 外部链接）。其目标是让研究人员在相同的时间内完成更多工作，因为该平台提供了更高的吞吐量。Carroll 解释说：“我们需要的解决方案不仅要能维持每秒千兆字节的高带宽，还要能满足极高的 IOPS 要求，以支持以前所未有的速度，同时从磁盘系统和闪存中获取海量数据。”

Carroll 继续说道：“我们希望[硬件平台安装]有 IBM Spectrum Scale，因为它的功能可以说非常独特。”他补充说：“利用 ESS 解决方案，我们获得了超级计算机内高速并行文件系统的所有优势，以及 AFM 和其他 IBM Spectrum Scale 功能所提供的数据管理透明度。这种集成符合我们用户的工作流程，而在科学产出中，工作流程才是王道。这就是我们利用软件定义存储的原因。”

借助 ESS 解决方案，UQ 可以支持高达 40 GB 吞吐量的海量数据，并能够扩展到艾字节的存储容量，其混合云模式还能提供快速的元数据访问。利用 IBM Spectrum Scale RAID 擦除编码功能，该解决方案可支持高水平的存储可靠性、可用性和性能。与 AFM 相结合，它还使 RCC 能够简化特定项目工作流程中的数据访问，同时仍然保持单一、通用的存储架构。

澳大利亚的 IBM Systems Lab Services 和 IBM Systems 技术销售团队与 Sundata 和 RCC 合作，在 InfiniBand 网络上快速部署 ESS GH14S 解决方案，并将其与端到端 MeDiCI IT 架构集成。这些团队团结协作，注重每个阶段的细节，在五天内就完成了阵列的实施。

RCC 最近实施了 IBM Storage Insights 产品，这是一个基于云的存储管理和支持平台，具有预测分析功能。它为团队提供了对整个基础架构更深入、更内聚的可视性，通过更快地解决问题实现更高的性能

最近，IBM 在昆士兰大学安置了一台新的 ESS 5000，进行广泛的测试和评估。Abramson 说，IBM 与 RCC 合作，是因为 RCC 在扩展现有技术方面享有盛誉。

Abramson 解释说：“我们已经在昆士兰大学应用 Spectrum Scale 方面展示了重大创新。针对其在我们的环境中的运行情况以及可以改进的地方，我们已经可以提供反馈。我很高兴能够在我们最苛刻的研究需求中测试 IBM 的其他尖端硬件。”