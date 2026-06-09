IBM® Fusion 为 AI 的每个阶段提供助力

利用 Fusion 上的 AI 解锁企业数据

IBM Fusion 提供集成平台，使组织能够快速部署开放的、经 AI 优化的基础设施。

借助 IBM Fusion，您可以实现：

  • 加速获取洞察
  • 开放 AI 自由
  • 简化 AI 基础设施
更明智的决策，更快的成果，更强的安全性。
操作简单，而非技术复杂性

Fusion 可简化 AI 基础设施、生命周期管理，通过内置的弹性和治理简化首日部署和次日运营，确保环境可靠和安全。
AI 的开放平台，而不是黑匣

Fusion 在每一层都是开放的，您可以自由选择基础架构以及为模型提供支持的加速器，并决定工作负载的运行位置。
快速获得洞察分析，而不是搜索数据

Fusion 将即用型平台、集成数据服务以及团队所需的工具整合在一起，使他们能够在数天内（而不需要数月）构建、测试和启动 AI 工作负载。
Fusion 不负所望。
AI 工作流程自动化 人工智能软件接口节点触发器
智能无处不在

Fusion 可实现规模化低延迟推理，提供实时预测和生成式输出，无论您的应用程序在哪里运行。
AI 概念人工智能科技电路主板
自主结果

Fusion 赋能智能体式 AI 自主行动、学习和交付结果，将企业智能扩展到静态模型之外。
大数据代码矩阵
解锁可信知识

Fusion 将生成式 AI 植根于可信赖的企业知识中，提供更快、更准确的输出，从而自信地做出决策。
我们合作伙伴的生态系统已取得显著成果。 90X 使用 watsonx.data 可将远程 S3 查询速度提升最多 90 倍* 70% 使用 OpenShift AI 将 AI 部署时间缩短最多 70%。** 30 倍 借助 NVIDIA 加速计算，训练吞吐量最高可提升 30 倍。***
Fusion 通过与行业领导者的深度合作来扩大 AI 创新。
watsonx 徽标

Fusion + watsonx 统一已治理数据和基础模型，加速 AI 在整个企业的采用。

 亲自感受
IBM® Redhat 徽标

Fusion + Red Hat AI 提供开放的混合 AI 基础设施，兼具速度和灵活性。

 阅读成功案例
NVIDIA 徽标

Fusion + NVIDIA AI 为企业级 AI 工作负载提供全栈加速。

 深入了解

资源

从数据集到部署，一条通往生产 AI 的受控路径。 点击。深入了解。转变——运作中的 Fusion。 加入圈子 - 与 IBM Fusion 社区成员一起，建立联系、分享和学习。 探索这一切。浏览完整的 Fusion 资源库。
采取后续步骤

了解如何利用 IBM Fusion 的企业级数据存储和保护服务。

脚注

*相较于未使用 IBM Fusion 系统缓存功能搭配 watsonx.data 的情况。 IBM® RedBooks 出版物
** IBM® Cloud 文档 – Red Hat OpenShift AI 
***NVIDIA GB200 NVL72 数据表