借助 IBM Fusion，您可以实现：
Fusion 可简化 AI 基础设施、生命周期管理，通过内置的弹性和治理简化首日部署和次日运营，确保环境可靠和安全。
Fusion 在每一层都是开放的，您可以自由选择基础架构以及为模型提供支持的加速器，并决定工作负载的运行位置。
Fusion 将即用型平台、集成数据服务以及团队所需的工具整合在一起，使他们能够在数天内（而不需要数月）构建、测试和启动 AI 工作负载。
Fusion 可实现规模化低延迟推理，提供实时预测和生成式输出，无论您的应用程序在哪里运行。
Fusion 赋能智能体式 AI 自主行动、学习和交付结果，将企业智能扩展到静态模型之外。
Fusion 将生成式 AI 植根于可信赖的企业知识中，提供更快、更准确的输出，从而自信地做出决策。
Fusion + watsonx 统一已治理数据和基础模型，加速 AI 在整个企业的采用。
Fusion + Red Hat AI 提供开放的混合 AI 基础设施，兼具速度和灵活性。
Fusion + NVIDIA AI 为企业级 AI 工作负载提供全栈加速。
*相较于未使用 IBM Fusion 系统缓存功能搭配 watsonx.data 的情况。
IBM® RedBooks 出版物
** IBM® Cloud 文档 – Red Hat OpenShift AI
***NVIDIA GB200 NVL72 数据表