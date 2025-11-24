NVIDIA 存储解决方案

通过提供更多数据和加速全局访问来加速 AI 结果和 NVIDIA GPU 访问

专注的亚裔青年分析交易图表
17 次

获 Gartner Magic Quadrant 领导者认证1

采用 NVMe-oF 技术优化 NVIDIA GPU 的 IOPS 性能

通过 NVIDIA DGX SuperPOD 效能验证

利用 watsonx 加速远程 S3 查询

NVIDIA 认证的 AI 就绪方案。

IBM 和 NVIDIA 已通过 DGX BasePOD 和 SuperPOD 验证，提供可信赖的基础设施，简化部署，加快结果，并支持最苛刻的 AI、科学计算和仿真工作负载。

 IBM 内容感知型存储
解锁 NVIDIA AI 系统的全部潜能

通过消除数据瓶颈提升 GPU 利用率，实现大规模快速训练与推理。
敏捷部署 AI 解决方案

利用 IBM 和 NVIDIA 验证的设计加速 AI 项目，从而降低复杂性并缩短获得结果的时间。
随 AI 需求增长无缝扩展

从试点项目平滑过渡到企业级 AI 工厂，按需扩展性能与容量。
在提升弹性的同时优化成本

通过自动化分层、缓存及全局数据共享实现效率与内置保护的平衡。
IBM Storage Fusion HCI System
IBM Fusion 通过 IBM® Fusion HCI 与 watsonx 加速安全的本地 AI 部署。运用内容感知型存储实现数据向量化与 RAG 集成，从非结构化数据中快速获取生成式 AI 洞察，简化混合云环境运营并降低成本。 助您实现现代化转型的同时降低系统复杂度 助您实现现代化转型的同时降低系统复杂度
达拉斯 IBM 机房内技术人员工作场景
IBM Storage Scale 在提供极致性能与可扩展性的同时，融入内容感知型智能，从海量非结构化数据中挖掘洞察。通过全球单一平台加速 NVIDIA GPU，确保训练、推理与模拟工作负载持续全速运行。 释放数据潜能，无论数据位于何处 释放数据潜能，无论数据位于何处
IBM Storage Scale System 6000 特写
IBM Storage Scale System 通过将 IBM Storage Scale 软件与 NVMe 闪存技术结合，实现 AI、HPC 和分析的快速部署。作为 NVIDIA 认证存储，它提供 GPU 优化的吞吐量和可扩展性，应对数据密集型工作负载，助力更快获取洞察与更智能决策。 凭借认证性能加速 AI 与 HPC 凭借认证性能加速 AI 与 HPC

加速对大陆集团 (Continental) 车辆安全性的洞察分析

开发具有更快、更灵活的数据存储以及简化 AI 管理的自动驾驶解决方案。

大陆集团、IBM Storage 和 NVIDIA 之间的合作正在兑现安全方面的承诺。

Robert Thiel

大陆汽车集团高级驾驶辅助人工智能总监

一个人坐在大陆集团推出的自动驾驶汽车的方向盘前

后续步骤

了解 IBM Storage 解决方案如何帮助您在不影响性能的情况下进行面向下一代 AI 工作负载的现代化改造。 安排与 IBM Storage 代表的会议。
