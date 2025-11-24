通过提供更多数据和加速全局访问来加速 AI 结果和 NVIDIA GPU 访问
获 Gartner Magic Quadrant 领导者认证1
采用 NVMe-oF 技术优化 NVIDIA GPU 的 IOPS 性能
通过 NVIDIA DGX SuperPOD 效能验证
利用 watsonx 加速远程 S3 查询
IBM 和 NVIDIA 已通过 DGX BasePOD 和 SuperPOD 验证，提供可信赖的基础设施，简化部署，加快结果，并支持最苛刻的 AI、科学计算和仿真工作负载。
通过消除数据瓶颈提升 GPU 利用率，实现大规模快速训练与推理。
利用 IBM 和 NVIDIA 验证的设计加速 AI 项目，从而降低复杂性并缩短获得结果的时间。
从试点项目平滑过渡到企业级 AI 工厂，按需扩展性能与容量。
通过自动化分层、缓存及全局数据共享实现效率与内置保护的平衡。
开发具有更快、更灵活的数据存储以及简化 AI 管理的自动驾驶解决方案。
“ 大陆集团、IBM Storage 和 NVIDIA 之间的合作正在兑现安全方面的承诺。”
Robert Thiel
大陆汽车集团高级驾驶辅助人工智能总监