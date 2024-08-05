IBM Storage Ceph 是 IBM 支持分发的开源 Ceph 平台，可在单个系统中提供可大规模扩展的对象存储、块存储和文件存储。它是 IBM Storage 软件定义的存储产品组合的一部分。

IBM Storage Ceph 旨在利用企业弹性有效运行 AI，利用简单的软件合并数据并在多个硬件平台上运行，提供灵活性并降低成本。

设计了自我复原和自我管理功能，不会出现单点故障，并提供存储分析功能，用于深入了解不断增长的数据量。IBM Storage Ceph 是为 IBM watsonx.data 和下一代 AI 工作负载构建湖仓一体的简单有效的方法。