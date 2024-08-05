主页 存储 Ceph IBM Storage Ceph
使用旨在随扩展而改进的数据湖的有效运行 AI
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IBM Storage Ceph 仪表板的屏幕截图，显示有关整体集群运行状况和性能指标的详细信息

IBM Storage Ceph 是 IBM 支持分发的开源 Ceph 平台，可在单个系统中提供可大规模扩展的对象存储、块存储和文件存储。它是 IBM Storage 软件定义的存储产品组合的一部分。

IBM Storage Ceph 旨在利用企业弹性有效运行 AI，利用简单的软件合并数据并在多个硬件平台上运行，提供灵活性并降低成本。

设计了自我复原和自我管理功能，不会出现单点故障，并提供存储分析功能，用于深入了解不断增长的数据量。IBM Storage Ceph 是为 IBM watsonx.data 和下一代 AI 工作负载构建湖仓一体的简单有效的方法。

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结合使用 IBM watsonx.data 与 IBM Storage Ceph

使用 IBM Storage Ceph 为 IBM watsonx.data 和 AI 创建数据湖。

了解如何利用 IBM watsonx.data 创建现代湖仓一体
宣布推出面向 IBM Storage Ceph 的 IBM Storage Ready Nodes
优势 提高可扩展性

从三个节点增长至数千个节点而毫无中断，能够处理数十亿条信息。

 管控成本

利用根据开放标准构建的软件定义的存储，使资本支出 (CAPEX) 和运营支出 (OPEX) 成本与基础商品硬件价格保持一致。

 统一存储

使用支持块存储、对象存储和文件存储组合的单一平台来管理所有数据，从而显著降低成本，并帮助客户处理呈指数级增长的数据。

 高效使用和存储数据

利用用于优化磁盘使用的数据缩减功能，用于原子事务的部分或全部读/写，可保护数据的复制和纠删码、基于策略的优化等。
功能 自动重新分发工作负载

它旨在自我复原和自我管理，可重新平衡整个集群中的数据分发，并在不中断的情况下处理故障，自动恢复到所需的预定义数据弹性级别。

 容量规划

存储分析有助于监控容量利用率和增长，让客户能够规划未来需求，并确定近期的容量需求。

 数据保护

提供安全功能，例如支持写一次读多次 (WORM) 数据治理和保护的对象锁定、FIPS 140-2 加密、密钥管理集成和服务器端加密。
资源 IBM Storage Ceph

了解如何利用具有预测分析 (Storage Insight) 功能的可大规模扩展的对象存储软件在边缘、数据中心或云端构建自己的云原生数据湖。

 IBM Storage Ceph 30 分钟安装挑战

观看视频，了解在商用 x86 硬件服务器上安装和配置 IBM Storage Ceph 集群有多简单。
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 IBM Storage Scale

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立即开始使用

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