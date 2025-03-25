如今，关于人工智能 (AI) 的大部分重大新闻都围绕着新型、前沿的生成式 AI (Gen AI) 应用的开发。从帮助学生撰写论文，到在几秒钟内填写 RFP，再到（拙劣地）准备法律案件，其成功与失败都已被充分记录。

但是，那些更平凡的任务呢？一些组织正在尝试部署 AI 来自动化 IT 基础设施和运营的各个方面，从而将宝贵的人类专业知识投入其他地方。

IBM 商业价值研究院全球研究主管 Richard Warrick 表示：“生成式 AI 是许多现代企业打造新数字产品以盈利的核心。”但是，如果同样的技术可以从根本上改变设计、部署、管理和观察这些应用所需的业务流程，会怎么样呢？”

从自动化数据中心配置和 DevOps 等资源密集型流程 到取代现场安全人员，智能 AI 自动化正在改变 IT 基础设施和运营。