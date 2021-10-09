智能自动化在当今世界各行各业的价值显而易见。通过 IA 实现重复性任务的自动化，企业可以降低成本，并在其工作流程中实现更高的一致性。新冠疫情只是加速了数字化转型工作，加大了对基础设施的投资，以支持自动化。随着远程工作的激增，各种岗位也将继续演变。专注于低水平工作的个人将被重新分配，以执行并扩展这些解决方案以及其他更高水平的任务。

中层管理人员需要将注意力转移到工作中更加人性化的元素上，以保持员工队伍的积极性。自动化技术将暴露员工队伍内部的技能差距，员工将需要适应不断变化的工作环境。中层管理人员还可以通过缓解焦虑的方式支持这些转型，从而确保员工在这些变革时期保持弹性。毫无疑问，智能自动化是工作的未来，放弃采用的公司将很难在各自的市场中保持竞争力。