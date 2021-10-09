什么是智能自动化？

智能自动化 (IA)，有时也称为认知自动化，是指使用人工智能 (AI)、业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA) 等自动化字数，来简化和扩展整个组织的决策。

智能自动化通过各种应用程序简化流程、释放资源并提高运营效率。例如，汽车制造商可利用 IA 加快生产速度或降低人为错误风险；医药或生命科学公司可利用智能自动化降低成本并提高重复流程的资源效率。保险提供商可利用智能自动化计算偿付金额、估算费率并满足合规需求。

 智能自动化的三个要素

智能自动化包含 3 种认知技术。这些组件的集成创建出一个解决方案，可以推动业务和技术转型。

  • 智能自动化最关键的组成部分是人工智能 (AI)。企业通过使用机器学习和复杂算法来分析结构化和非结构化数据，可以开发知识库，并根据该数据做出预测。这是 IA 的决策引擎。
  • 智能自动化的第二个要素是业务流程管理 (BPM)，也称为业务工作流自动化。业务流程管理可自动执行工作流，提高业务流程的灵活性和一致性。大多数行业都使用业务流程管理来简化流程并改进交互和参与度。
  • IA 的第三个要素是机器人流程自动化 (RPA)。机器人流程自动化使用软件机器人（也称机器人）来完成后台任务，如提取数据或填写表单。RPA 可利用 AI 洞察分析来处理更复杂的任务和用例，因而这些机器人可与人工智能完美配合。

这种集成带来了变革性的解决方案，可精简流程并简化工作流，并最终改善客户体验。
智能自动化的优势

智能自动化平台通过使用海量数据、精确计算、分析和业务实施，为各行各业带来了诸多优势。主要优势包括：

  • 通过增强员工队伍和提高生产率来降低成本：自动运行系统和流程，同时利用数据分析来确保准确性，从而加速生产。IA 还能够实现快速扩展，同时不会增加风险、不会影响质量，也不会增加现有员工的压力。许多企业领导者都在利用此功能提高产量和投资回报率，从中获得了巨大收益。
  • 通过一致的流程和方法提高准确性，从而提升质量：智能自动化的优势在于利用人工智能推动决策，并为重复性任务提供一致的方法。
  • 改善客户体验：更快地将更高质量、更可靠的产品推向市场，或加速（或立即）回答客户的询问，为客户提供更丰富、更积极的体验，从而为公司带来竞争优势。
  • 自信应对合规和监管问题：许多行业都需要遵守特定的监管政策。智能自动化可利用其任务自动化功能，来证明一种更加一致的合规方法。
智能自动化的应用

智能自动化简化了手动任务或基于旧版系统的流程，这些流程可能会占用大量资源、成本高昂且容易出现人为错误。IA 的应用遍及各行各业，可在业务的不同领域实现效率。

  • 汽车：制造商通过使用智能自动化实现的改进对汽车行业产生了很大影响。借助 IA，制造商能够更有效地预测和调整生产，以应对供需变化。他们可以简化工作流程，以提高效率并降低生产、支持、采购和其他领域的错误风险。通过使用机器人，他们可以减少对体力劳动的需求，并提高缺陷发现能力，以更低的企业成本为客户提供更高质量的产品。例如，德国的 Volkswagen 发动机生产工厂使用“协作机器人”与生产团队合作，以处理发动机装配过程中对体力要求较高的步骤。这有助于防止伤害、加快流程、提高准确性并减轻员工的身体负担。
  • 生命科学：药品生产受到严格监管，需要对设备进行精确校准，并对产品进行测量。该行业还需要大量的数据收集、整理、处理和分析。没有可信的分析和结果，药物试验就不能算是成功。手动方法可能会导致计算错误，并需要大量资源和人力来完成。相比之下，以创纪录的时间生产新冠疫苗，就是智能自动化如何提供自动化流程，以提高生产速度和质量的一个例子。在 AI 和由此产生的高效之前，“…过去需要 40 多名拥有博士学位的科学家，花费 25 年或更长时间，才能发现一种满足市场需求的药物。”
  • 医疗保健：医疗保健行业正在结合使用智能自动化与自然语言处理 (NLP)，在收集数据、分析、诊断和治疗方面采用一致的方法。利用聊天机器人远程预约医疗服务不仅减少了所需的人为干预，通常还会缩短诊断时间。
  • 保险：有了 IA，保险业几乎不再需要人工计算费率或费用，还能简化理赔和评估等文书处理工作。智能自动化还可以确保满足要求，从而帮助保险公司更轻松地遵守合规法规。通过这种方式还能够计算个人或实体的风险，并计算出适当的保险费率。
IA 的未来

智能自动化在当今世界各行各业的价值显而易见。通过 IA 实现重复性任务的自动化，企业可以降低成本，并在其工作流程中实现更高的一致性。新冠疫情只是加速了数字化转型工作，加大了对基础设施的投资，以支持自动化。随着远程工作的激增，各种岗位也将继续演变。专注于低水平工作的个人将被重新分配，以执行并扩展这些解决方案以及其他更高水平的任务。

中层管理人员需要将注意力转移到工作中更加人性化的元素上，以保持员工队伍的积极性。自动化技术将暴露员工队伍内部的技能差距，员工将需要适应不断变化的工作环境。中层管理人员还可以通过缓解焦虑的方式支持这些转型，从而确保员工在这些变革时期保持弹性。毫无疑问，智能自动化是工作的未来，放弃采用的公司将很难在各自的市场中保持竞争力。
