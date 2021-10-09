智能自动化 (IA)，有时也称为认知自动化，是指使用人工智能 (AI)、业务流程管理 (BPM) 和机器人流程自动化 (RPA) 等自动化字数，来简化和扩展整个组织的决策。
智能自动化通过各种应用程序简化流程、释放资源并提高运营效率。例如，汽车制造商可利用 IA 加快生产速度或降低人为错误风险；医药或生命科学公司可利用智能自动化降低成本并提高重复流程的资源效率。保险提供商可利用智能自动化计算偿付金额、估算费率并满足合规需求。
智能自动化包含 3 种认知技术。这些组件的集成创建出一个解决方案，可以推动业务和技术转型。
这种集成带来了变革性的解决方案，可精简流程并简化工作流，并最终改善客户体验。
智能自动化平台通过使用海量数据、精确计算、分析和业务实施，为各行各业带来了诸多优势。主要优势包括：
智能自动化简化了手动任务或基于旧版系统的流程，这些流程可能会占用大量资源、成本高昂且容易出现人为错误。IA 的应用遍及各行各业，可在业务的不同领域实现效率。
智能自动化在当今世界各行各业的价值显而易见。通过 IA 实现重复性任务的自动化，企业可以降低成本，并在其工作流程中实现更高的一致性。新冠疫情只是加速了数字化转型工作，加大了对基础设施的投资，以支持自动化。随着远程工作的激增，各种岗位也将继续演变。专注于低水平工作的个人将被重新分配，以执行并扩展这些解决方案以及其他更高水平的任务。
中层管理人员需要将注意力转移到工作中更加人性化的元素上，以保持员工队伍的积极性。自动化技术将暴露员工队伍内部的技能差距，员工将需要适应不断变化的工作环境。中层管理人员还可以通过缓解焦虑的方式支持这些转型，从而确保员工在这些变革时期保持弹性。毫无疑问，智能自动化是工作的未来，放弃采用的公司将很难在各自的市场中保持竞争力。
我们已经将人工智能驱动的自动化融入您从业务工作流程到 IT 运营的整个过程。了解领先企业如何转型。
IBM Cloud Pak for Automation 提供一套完整的模块化 AI 驱动型自动化功能，可应对常见的复杂运营挑战。
借助 IBM Consulting 的极致自动化咨询服务，企业不仅能实现简单任务的自动化，还能凭借内置采用和扩展机制，自动处理备受关注且面向客户的创收流程。
通过 IBM Robotic Process Automation (RPA) 开启自动化之旅。它是一种 AI 驱动的解决方案，可帮助各组织利用传统 RPA 的易用性和速度对更多业务和 IT 流程进行大规模自动化处理。