如今，客户希望通过最新技术的发展，能够利用最新技术进行业务、工作和生活。他们期望无论身在何处，都能随时随地使用自己心仪的设备，让所有支持信息和个性化内容触手可及。数字化转型的终极目标就是满足这些期望。

每个组织的数字化转型实施方式各不相同。数字化转型可以从一个单一的重点技术项目开始，也可以作为一个全面的企业范围的计划开始。这包括将数字化技术和数字解决方案整合到现有流程和产品中，重塑流程和产品，或利用新兴技术创造全新的收入来源。

但专家们一致认为，数字化转型与替换模拟流程或实现现有 IT 现代化一样，都与业务转型和变革管理有关。虽然通常由公司的首席信息官 (CIO) 领导，但它需要整个高级管理层协调新技术和数据驱动的方法，以改善客户体验、增强员工能力并实现业务目标。

但最重要的是，公司应该创建数字化转型框架，并通过跟踪关键绩效指标 (KPI) 来监控改进情况，查看工作是否产生成果。