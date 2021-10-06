什么是 DevSecOps？

DevSecOps 是 Development、Security 和 Operations 的缩写，是一种应用程序开发实践，可在软件开发生命周期的每个阶段（从初始设计到集成、测试、交付和部署）自动集成安全性和安全实践。
DevSecOps 代表了开发组织处理安全问题之方式的自然而必要的演变。过去，在开发周期结束时，“追加”软件的安全性，这几乎算是种事后补救措施。一个单独的安全团队应用这些安全措施，然后一个单独的质量保证 (QA) 小组测试这些措施。
在软件更新每年仅发布一到两次的情况下，这项处理安全问题的能力处于可控状态。但是，随着软件开发人员采用敏捷与 DevOps 实践，以期将软件开发周期缩短到数周甚至数天，传统的“固定”安全方法则会产生无法接受的瓶颈。
DevSecOps 将应用程序和基础架构安全性无缝集成到敏捷和开发运维流程和工具中。它在安全问题出现时，以及在部署到生产之前，以更容易、更快、更低成本的方式解决这些问题。
此外，DevSecOps 将应用程序和基础设施安全作为开发、安全和 IT 运营团队的共同责任，而不是安全孤岛小组的独有责任。它通过在不拉长软件开发周期的情况下，自动交付安全软件，“更快获得更安全的软件”- 这是 DevSecOps 的座右铭。
DevSecOps 的两大优势在于速度和安全性。因此，开发团队可更快、更经济地交付更出色、更安全的代码。
“DevSecOps 的目的和意图依赖于每个人都对安全负责的理念，其目标是在不牺牲所需安全性的情况下将安全决策快速、大规模地安全分发给拥有最高级别上下文的人员”，《DevSecOps 宣言》的合著者 Shannon Lietz 表示。
在非 DevSecOps 环境中开发软件时，安全问题可能会导致重大时间延迟。修复代码和安全问题既费时又费钱。快速、安全的 DevSecOps 交付最大限度地减少了事后解决安全问题的重复流程，从而节省了时间并降低了成本。
由于集成式安全性可消除重复审查和不必要的重建，从而可使代码更为安全，因而该流程会变得更加高效且更具成本效益。
DevSecOps 从开发周期初始就会引入网络安全流程。在整个开发周期中，会对代码进行审查、审计、扫描和测试，从而查找安全问题。一旦发现此类问题，便会立即解决。在引入其他依赖项之前，安全问题便已得到解决。如果在此周期的早期便确定并实施保护性技术，安全问题的修复成本便会降低。
此外，开发、安全和运营团队之间更好的协作可以提高组织在事件和问题发生时的响应能力。DevSecOps 实践减少了修补漏洞的时间，让安全团队能够专注于价值更高的工作。这些做法还能确保并简化合规性，使应用程序开发项目无需进行安全改造。
DevSecOps 的一个主要优势是它可以快速管理新发现的安全漏洞。由于 DevSecOps 将漏洞扫描和修补集成到发布周期中，识别和修补常见漏洞和暴露 (CVE) 的能力变得不太重要。这种特性限制了威胁参与者所需的、利用面向公众的生产系统中漏洞的时间窗口。
DevSecOps 应该自然地将安全控制措施纳入您的开发、交付和运营流程。
“左移”是 DevSecOps 的口头禅：它鼓励软件工程师将安全性从 DevOps（交付）流程的右侧（结束）移至左侧（开始）。在 DevSecOps 环境中，安全性从一开始便是开发流程中不可或缺的一部分。
使用 DevSecOps 的组织会将其网络安全架构师和工程师纳入开发团队。他们的工作是确保堆栈中的每个组件和每个配置项目都得到修补、安全配置和记录。
“左移”使 DevSecOps 团队能够及早识别安全风险和暴露，并确保立即应对这些安全威胁。开发团队不仅考虑高效地构建产品，而且还在构建产品时实施安全性。
安全性是工程与合规性的结合。组织应该在开发工程师、运营团队和合规团队之间建立联盟，以确保组织中的每个人都了解公司的安全状况并遵循相同的标准。
参与交付流程的每个人均应熟悉应用程序安全的基本原则。他们应该了解前 10 名开放 Web 应用程序安全项目 (OWASP)、应用程序安全测试以及其他安全工程实践。开发人员需了解威胁模型、合规性检查，并掌握如何衡量风险、暴露以及实施安全控制措施的实际知识
良好的领导能培育良好的文化，促进组织内部的变革。在 DevSecOps 中，传达流程安全和产品所有权的责任非常重要且必不可少。只有这样，开发人员和工程师才能成为流程所有者，并对他们的工作负责。
DevSecOps 运营团队应使用适合其团队和当前项目的技术和协议创建一个适合他们的系统。通过允许团队创建适合其需求的工作流程环境，他们将成为项目结果的投资利益相关者。
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