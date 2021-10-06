什么是 DevSecOps？

DevSecOps 代表了开发组织处理安全问题之方式的自然而必要的演变。过去，在开发周期结束时，“追加”软件的安全性，这几乎算是种事后补救措施。一个单独的安全团队应用这些安全措施，然后一个单独的质量保证 (QA) 小组测试这些措施。

在软件更新每年仅发布一到两次的情况下，这项处理安全问题的能力处于可控状态。但是，随着软件开发人员采用敏捷与 DevOps 实践，以期将软件开发周期缩短到数周甚至数天，传统的“固定”安全方法则会产生无法接受的瓶颈。

DevSecOps 将应用程序和基础架构安全性无缝集成到敏捷和开发运维流程和工具中。它在安全问题出现时，以及在部署到生产之前，以更容易、更快、更低成本的方式解决这些问题。

此外，DevSecOps 将应用程序和基础设施安全作为开发、安全和 IT 运营团队的共同责任，而不是安全孤岛小组的独有责任。它通过在不拉长软件开发周期的情况下，自动交付安全软件，“更快获得更安全的软件”- 这是 DevSecOps 的座右铭。