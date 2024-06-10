无服务器并不意味着“没有服务器”。 尽管名称如此，无服务器计算中的服务器是由云服务供应商 (CSP) 管理的。“无服务器”描述的是开发人员对于这些服务器的体验，他们感受不到这些服务器的存在，不会看到、管理服务器或以任何方式与服务器交互。

开发人员可以利用无服务器计算专注于编写最佳前端应用程序代码和业务逻辑。他们所需要做的就是编写应用程序代码，并将其部署到由 CSP 管理的容器中。

云供应商负责处理其余工作 - 提供运行代码所需的云基础设施，并根据需要扩展或收缩基础设施规模 - 还负责所有日常基础设施管理和维护工作，如操作系统更新和修补、安全管理、容量规划、系统监控等。

此外，开发人员无需为无服务器的闲置容量付费。执行代码时，云供应商会启动并按需配置所需的计算资源，并在执行停止时快速停止计数资源（称为“缩放到零”）。计费从执行开始，到执行停止时结束；定价通常会基于执行时间和所需资源。

与基础设施即服务 (IaaS)、平台即服务 (PaaS)、功能即服务 (FaaS) 和软件即服务 (SaaS) 一起，无服务器已成为领先的云服务产品。根据 SkyQuest Technology 的报告，2022 年全球无服务器架构市场规模为 80.1 亿美元；从 2023 年到 2031 年，预计将从 98.4 亿美元增长到 508.6 亿美元1。目前，每个领先的云服务供应商都提供无服务器平台，包括 Amazon Web Services (AWS Lambda)、Microsoft Azure (Azure Functions)、Google Cloud (Google Cloud Functions) 和 IBM Cloud (IBM Cloud Code Engine)。

无服务器计算、微服务和容器共同构成了云原生应用程序开发核心技术的三驾马车。

观看此视频详细了解无服务器和无服务器堆栈 (6:37)。