仅仅在十年前，HPC 的高昂成本（包括拥有或租赁一台超级计算机，或在本地数据中心构建和托管 HPC Cluster 集群）使得大多数组织对 HPC 可望而不可及。

如今，云中的 HPC（有时称为 HPC 即服务 (HPCaaS)）为企业提供了一种速度更快、可扩展性更强且更经济实惠的方式来利用 HPC 技术。HPCaaS 通常包括访问托管在云服务提供商数据中心的 HPC Cluster 和基础设施，以及网络功能（例如 AI 和数据分析）以及 HPC 专业知识。

今天，三种融合趋势推动云中的 HPC：

需求激增

各行各业的组织越来越依赖解决复杂问题所带来的实时洞察分析和竞争优势，而只有 HPC 应用程序才能实现这一点。举例来说，信用卡欺诈检测是我们所有人都依赖并且大多数人都曾经历过的事情，它越来越多地依赖 HPC 技术，能够更快地识别欺诈行为，减少烦人的误报，即使在欺诈行为不断变化的情况下亦是如此。

低延迟、高吞吐量 RDMA 网络的流行

远程直接内存访问 (RDMA) 使一台联网计算机能够访问另一台联网计算机的内存，而不会涉及任何计算机的操作系统或中断任何计算机的处理。这有助于最大限度地减少延迟并最大化吞吐量。新兴的高性能 RDMA 网络架构，包括 InfiniBand、虚拟接口架构和基于融合以太网的 RDMA等，实质上正在使基于云的 HPC 成为可能。

广泛的公有云和私有云 HPCaaS 的可用性

如今，每个领先的公有云服务提供商都提供 HPC 服务。一些组织继续在本地运行受到严格监管或敏感的 HPC 工作负载，但许多组织正在采用或迁移到由硬件和解决方案供应商提供的私有云 HPC 服务。