什么是蒙特卡罗模拟？

蒙特卡洛模拟是一种计算算法，它使用重复的随机采样来获得出现一系列结果的可能性。
蒙特卡洛模拟也称为蒙特卡洛方法或多概率模拟，它是一种用于估计某一不确定事件的潜在结果的数学技术。蒙特卡洛方法由 John von Neumann 和 Stanislaw Ulam 在第二次世界大战期间共同发明，它旨在改进不确定条件下的决策。它以“摩纳哥”这一著名的赌场小镇来命名，因为机会元素是建模方法的核心所在，而它类似于轮盘赌游戏。
自推出以来，蒙特卡洛模拟便已评估了风险在众多现实场景中的影响，例如人工智能、股票价格、销售预测、项目管理和定价。与具有固定输入的预测模型相比，它们还提供众多优势，例如可进行敏感性分析或计算各输入的相关性。敏感性分析有助于决策者了解各输入对给定结果的影响，而相关性分析则可帮助他们了解所有输入变量之间的关系。
与普通的预测模型不同，蒙特卡罗模拟根据一组预估范围的值（而非一组固定输入的值）预测一组结果。 换句话说，蒙特卡罗模拟可针对具有内在不确定性的任何变量，利用概率分布（如均匀分布或正态分布），构建可能结果的模型。 然后，每次使用介于最小值和最大值之间的一组不同的随机数，重新计算结果。 在典型的蒙特卡罗试验中，这个计算可以重复数千次，以产生大量可能的结果。
蒙特卡罗模拟由于准确性较高，也适用于长期预测。 随着输入数量的增加，预测数量也会增加，使您能够以更高的准确性预测更长时间段内的结果。 蒙特卡罗模拟完成后，会产生一系列可能的结果，并说明每个结果的出现概率。
蒙特卡罗模拟的一个简单示例是计算掷两个标准骰子的概率。 共有 36 种骰子点数组合。 基于此，可手动计算特定结果的概率。 使用蒙特卡罗模拟，您可以模拟掷骰子 10,000 次（或更多次），以实现更准确的预测。
无论使用何种工具，蒙特卡罗方法都包括三个基本步骤：
通过修改用于模拟数据的基础参数，您可以根据需要运行任意数量的蒙特卡罗模拟。 但是，您还需要通过计算方差和标准偏差，得出样本中的差异范围，这是通常使用的分布测度。 给定变量的方差是变量与其预期值之间方差的期望值。 标准差是方差的平方根. 一般来说，方差越小越好。
