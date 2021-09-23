什么是蒙特卡罗模拟？

与普通的预测模型不同，蒙特卡罗模拟根据一组预估范围的值（而非一组固定输入的值）预测一组结果。 换句话说，蒙特卡罗模拟可针对具有内在不确定性的任何变量，利用概率分布（如均匀分布或正态分布），构建可能结果的模型。 然后，每次使用介于最小值和最大值之间的一组不同的随机数，重新计算结果。 在典型的蒙特卡罗试验中，这个计算可以重复数千次，以产生大量可能的结果。

蒙特卡罗模拟由于准确性较高，也适用于长期预测。 随着输入数量的增加，预测数量也会增加，使您能够以更高的准确性预测更长时间段内的结果。 蒙特卡罗模拟完成后，会产生一系列可能的结果，并说明每个结果的出现概率。

蒙特卡罗模拟的一个简单示例是计算掷两个标准骰子的概率。 共有 36 种骰子点数组合。 基于此，可手动计算特定结果的概率。 使用蒙特卡罗模拟，您可以模拟掷骰子 10,000 次（或更多次），以实现更准确的预测。