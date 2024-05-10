量子计算机是优雅的机器，与超级计算机相比，体积更小，所需的能源也更少。 IBM Quantum 量子计算处理器是一块晶片，比笔记本电脑中的晶片大不了多少。 量子硬件系统大约有汽车那么大，主要由冷却系统组成，旨在使超导处理器保持超低运行温度。

经典处理器使用比特来执行操作。 而量子计算机则使用量子比特（CUE 比特）来运行多维量子算法。

超流体

您的台式计算机可能会使用风扇来冷却到适宜的工作温度。 而我们的量子处理器则需要非常低的温度 - 大约比绝对零度高百分之一度。 为了实现这一目标，我们使用超冷超流体来制造超导体。

超导体

在这些超低温度下，我们处理器中的某些材料表现出另一种重要的量子力学效应：电子可以毫无阻力地穿过这些材料。 这使它们成为“超导体”。

当电子通过超导体时，它们会配对，形成"库珀对"。这些对可以通过名为"量子隧穿"的过程，携带电荷穿过势垒或绝缘体。 放置在绝缘体两侧的两个超导体形成约瑟夫森结

控制

我们的量子计算机使用约瑟夫森结作为超导量子比特。 通过向这些量子比特发射微波光子，我们可以控制它们的行为，并让它们保存、更改和读出单个量子信息单元。

叠加

量子比特本身并不是很有用。 但它可以执行一个重要的技巧：将它保存的量子信息置于叠加状态，这代表了量子比特所有可能配置的组合。 叠加的量子比特组可以创建复杂的多维计算空间。 在这些空间中，可以用新的方式来表示复杂的问题。

纠缠

纠缠是一种量子力学效应，可将两个独立事物的行为关联起来。 当两个量子比特纠缠在一起时，其中一个量子比特的变化就会直接影响到另一个。 量子算法利用这些关系来寻找复杂问题的解决方案