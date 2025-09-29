迄今为止，传统的数据加密通常足以维持大多数网络安全环境中的安全通信。但是，量子计算的兴起甚至对最安全的传统加密算法也构成了存在性威胁。

与量子加密一样，量子计算也是一种利用量子力学定律的快速新兴技术。与我们最快、最前沿的经典计算机相比，量子计算机有潜力以更快的速度解决复杂问题。



数学家 Peter Shor 于 1994 年首次描述了量子计算机对传统安全系统构成的威胁。当今的加密系统可分为两大类：对称系统，使用一个密钥加密和解密数据；非对称系统，使用任何人都可以读取的公钥和只有授权方可以访问的私钥。这两种类型的加密系统都通过乘以大素数来创建这些密钥，并依赖于分解大数所需的大量计算能力，以确保这些加密密钥不会遭到黑客或窃听者破解。

即使是地球上最强大的超级计算机，也需要数千年的时间才能以数学方式破解高级加密标准 (AES) 或 RSA 等现代加密算法。根据 Shor 算法，在经典计算机上分解大数需要大量计算能力，因此黑客需要花很多时间才能接近，但是一台功能齐全的量子计算机（如果完善的话）有可能在短短几分钟内找到解决方案。

因此，量子加密的用例就像任何形式的加密用例一样无穷无尽。如果从公司信息到国家机密的任何内容都必须得到保护，并且因量子计算的兴起导致现有加密算法过时时，量子加密可能是我们保护私人数据的唯一手段。当世界各地的计算机科学家夜以继日地开发实用的量子技术时，我们也必须开发新形式的加密技术，为迎接量子时代的计算做好准备，这一点至关重要。尽管量子计算机曾经被认为只是理论性的，但专家估计，我们距离完全进入量子时代可能只有 20 到 50 年的时间。