发布日期：2023 年 12 月 1 日
撰稿人：Josh Schneider、Ian Smalley
量子加密（又称量子加密技术）是指基于自然存在且不可改变的量子力学定律，对安全数据进行加密和传输的各种网络安全方法。虽然量子加密仍处于早期阶段，但它有可能比以前的加密算法类型安全得多，甚至在理论上是不可破解的。
与基于数学基础构建的传统加密不同，量子加密基于物理定律而构建。具体来说，量子加密依赖于独特的量子力学原理：
迄今为止，传统的数据加密通常足以维持大多数网络安全环境中的安全通信。但是，量子计算的兴起甚至对最安全的传统加密算法也构成了存在性威胁。
与量子加密一样，量子计算也是一种利用量子力学定律的快速新兴技术。与我们最快、最前沿的经典计算机相比，量子计算机有潜力以更快的速度解决复杂问题。
数学家 Peter Shor 于 1994 年首次描述了量子计算机对传统安全系统构成的威胁。当今的加密系统可分为两大类：对称系统，使用一个密钥加密和解密数据；非对称系统，使用任何人都可以读取的公钥和只有授权方可以访问的私钥。这两种类型的加密系统都通过乘以大素数来创建这些密钥，并依赖于分解大数所需的大量计算能力，以确保这些加密密钥不会遭到黑客或窃听者破解。
即使是地球上最强大的超级计算机，也需要数千年的时间才能以数学方式破解高级加密标准 (AES) 或 RSA 等现代加密算法。根据 Shor 算法，在经典计算机上分解大数需要大量计算能力，因此黑客需要花很多时间才能接近，但是一台功能齐全的量子计算机（如果完善的话）有可能在短短几分钟内找到解决方案。
因此，量子加密的用例就像任何形式的加密用例一样无穷无尽。如果从公司信息到国家机密的任何内容都必须得到保护，并且因量子计算的兴起导致现有加密算法过时时，量子加密可能是我们保护私人数据的唯一手段。当世界各地的计算机科学家夜以继日地开发实用的量子技术时，我们也必须开发新形式的加密技术，为迎接量子时代的计算做好准备，这一点至关重要。尽管量子计算机曾经被认为只是理论性的，但专家估计，我们距离完全进入量子时代可能只有 20 到 50 年的时间。
量子密钥分发 (QKD) 的理论最初由 Charles H. Bennett（来自 IBM 的 Thomas J. Watson Research Center）和 Gilles Brassard 于 1984 年提出，是最常见的量子加密类型。QKD 系统通常不用于加密安全数据本身，而是通过协作构建共享私钥，在两方之间进行安全密钥交换，而共享私钥反过来又可用于传统的对称密钥加密方法。
QKD 系统的工作原理是通过光纤电缆发送各个光子光粒子。该光子流沿单一方向传播，每个光子代表数据的单个位或量子位，即 0 或 1。发送者一侧的偏振滤光器将每个光子的物理方向更改为特定位置，接收者在收到光子时使用两个可用的分光镜来读取每个光子的位置。发送者和接收者将发送的光子位置与解码的位置进行比较，匹配的集合就是密钥。
为了更好地理解 QKD，假设 Alice 和 Bob 两个人需要建立安全连接。他们可以使用 QKD 通过光纤电缆发送偏振光子来创建安全的加密密钥。电缆不需要固定，因为每个光子都有自己的随机量子态。如果有人（假设她的名字是 Eve）在窃听，Alice 和 Bob 始终能够发现，因为观察量子态时一定会对量子态产生影响。这样一来，QKD 系统就被认为不可破解。如果 Bob 和 Alice 检测到光子量子态的变化，他们就会知道 Eve 正在窃听。而且，如果 Eve 在窃听，Bob 和 Alice 将始终能够检测到。
尽管 QKD 的优势已在实验室和现场环境中得到证实，但仍存在许多阻碍广泛采用的实际挑战，最值得注意的是基础架构要求。通过光纤电缆发送的光子在大约 248 至 310 英里的距离内会衰减。但是，最近的技术进步通过使用安全节点和光子中继器，扩大了某些 QKD 系统的覆盖范围。
量子掷币是一种加密原语（某种程度上是指算法的构建块），它允许彼此不信任的双方就一组参数达成一致。想象一下，如果 Bob 和 Alice 正在打电话，他们想用抛硬币的方式打赌，但只有 Bob 可以使用硬币。如果 Alice 赌的是正面，那么在硬币显示正面的情况下，她怎么能确定 Bob 不会撒谎说硬币是反面呢？
这种 50:50 的赌注可以通过以下方式完成：Bob 向 Alice 发送一系列基于两个方向之一进行偏振的光子，将每个光子的特定自旋记为 1 或 0，并记下他用来设置偏振的滤光器。然后，Alice 可以猜测使用哪个滤光器读取每个光子的偏振，由此，她可以将她的读数与 Bob 的符号进行比较，并猜测 Bob 是否选择了一组极性或另一组极性。如果 Bob 或 Alice 怀疑对方作弊，他们可以比较偏振滤光器获取的读数以进行身份验证。
研究人员继续探索其他类型的量子加密，包括直接加密、数字签名、量子纠缠和其他形式的量子通信。其他类型的量子加密包括以下几种：
根据美国国家标准与技术研究院 (NIST)（ibm.com 外部链接），后量子加密（PQC，也称为量子抵抗或量子安全）的目标是“开发既可以保护量子计算机和传统计算机，又可以与现有通信协议和网络互操作的加密系统”。
不要与量子加密相混淆，量子加密依赖自然物理定律来生成安全的加密系统，后量子加密算法使用不同类型的加密来创建量子证明安全性。以下是量子安全加密的六个主要领域：
