QPU 在计算机处理器单元中是独一无二的。与 CPU 不同，量子处理器利用量子物理学以不同的方式存储和处理数据。经典 CPU 使用二进制位将数据存储为 0 或 1。

量子比特可以用 0 和 1 来存储二进制信息，但它们也可以存储叠加信息，即存储 0 和 1 的特殊组合。QPU 还利用了其他几种关键量子原理，使它们能够以经典计算机难以复制的方式处理信息。

QPU 代表了计算机科学领域的新一代进步，其处理量子算法的能力甚至超过了最强大的超级计算机。QPU 针对大规模量子计算进行了优化，但并不打算取代 CPU。相反，QPU 正与 CPU 和图形处理器 (GPU) 一起集成到高性能计算 (HPC) 系统中。

在量子为中心的超级计算机中，每种类型的处理器都有不同的功能，用于处理生态系统中不同类型的计算：

CPU：中央处理单元 (CPU) 按顺序处理输入，以线性方式执行任务，最适合高级控制操作，如管理不同系统组件之间的数据。

QPU：量子处理单元 (QPU) 使用量子比特而不是二进制比特来处理信息，旨在执行复杂的量子算法。QPU 最适合用于处理某些高度复杂的问题，而当今许多前景广阔的量子算法提供的是概率解决方案，而不是精确答案。

在 20 世纪仅被视为理论概念的量子处理单元 (QPU)，随着近期量子技术的进步，如今已迎来快速发展的浪潮。IBM 正在突破计算机科学的边界，研发可行的量子处理单元 (QPU)，以实现量子优势，在解决特定问题时能够超越所有经典超级计算方法的能力。IBM 的开发人员走在行业前列，已经交付具备量子实用性的 QPU 和量子硬件，即能够为量子电路提供超越穷举式经典模拟能力范围的可靠且准确的输出。