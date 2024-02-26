GPU 可快速执行数学计算，从而减少计算机运行多个程序所需的时间。GPU 的这一特性使其成为推动机器学习 (ML)、人工智能 (AI) 和区块链等新兴和未来技术发展的重要推动工具。

在上世纪 90 年代 GPU 发明之前，PC 和电子游戏控制器中的图形控制器依靠计算机的中央处理单元 (CPU) 来执行任务。自上世纪 50 年代初以来，CPU 是计算机中最重要的处理器，执行运行程序所需的所有指令，例如逻辑、控制和输入/输出 (I/O）。然而，随着上世纪 90 年代个人游戏和计算机辅助设计 (CAD) 的出现，业界需要一种更快、更有效的方式在短时间内组合像素。

2007 年，Nvidia 构建了 CUDA（计算统一设备架构），该软件让开发者能够直接访问 GPU 的并行计算能力，GPU 技术得以应用于比以前更广泛的领域。2010 年代，GPU 技术取得了飞跃性发展，其中最重要的也许是光线追踪（通过追踪来自相机的光线方向生成计算机图像）和张量核心（旨在实现深度学习）。

因为这些进步，GPU 在 AI 加速和深度学习处理器中发挥了重要作用，并有助于加快 AI 和 ML 应用程序的开发。如今，除了为游戏机和剪辑软件提供支持之外，GPU 还为对许多企业至关重要的尖端计算功能提供动力。