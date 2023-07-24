当今组织正在重新调整 IT 运营，拥抱人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和高级分析。但是，他们面临着重重挑战：数据和工作负载分散在全球各地，AI 训练和推理工作负载所需的时间不断增加，资源（尤其是图形处理单元 (GPU)）稀缺且成本高昂。

为了应对这些挑战，IBM Storage Scale 提供软件定义的文件和对象存储来处理结构化和非结构化数据；IBM Storage Scale System 是 Storage Scale 软件的硬件实现，经过优化，可适应要求最严格的 AI、高性能计算、分析和混合云工作负载。

为了释放 AI 的全部潜力，确保快速 GPU 不会因慢速 IO 而造成数据饥渴，Storage Scale System 6000 支持 NVIDIA GPUdirect Storage 协议，该协议支持在 GPU 内存和本地或远程存储器（例如 NVMe 或 NVMe over Fabric (NVMe-oF)）之间搭建直接数据路径。这种 GPUDirect 架构从数据路径中移除了主机服务器 CPU 和 DRAM，因此，存储器和 GPU 之间的 IO 路径更短更快。