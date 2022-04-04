主页 Services Quantum Safe Transformation Services 量子安全转型服务
在行业领先专家的支持下，让您的企业为未来做好准备，以便在后量子加密世界中蓬勃发展
2024 年数据泄露成本报告
带锁和安全图标的笔记本电脑的等距插图
顺利踏上量子安全转型之旅

量子计算的进步为技术进步创造了无数积极的机会，但所有进步都不可避免地带来全新的潜在威胁。在后量子加密 (PQC) 环境中，用于保护各行业数据和应用程序的现有加密算法（如 RSA）将变得容易破解。

如今，保护您的企业免于 PQC 风险不再是一种奢侈，而是业务的当务之急。但是，这个过程非常复杂，取决于您的组织的具体情况。这正是 IBM Quantum Safe Transformation Services 的用武之地。

我们的专家将逐步指导您完成企业的量子安全迁移，同时了解您的流程，优先考虑您的需求，并针对每项挑战制定可扩展的解决方案。

   了解有关量子安全加密的更多信息
年度最佳公司

IBM 荣膺 Frost &amp; Sullivan 2024 年全球后量子加密领域年度最佳公司
了解有关量子安全的更多信息

了解有关 Quantum Safe 软件解决方案的更多信息

了解有关 Quantum Safe 研究的更多信息

三阶段转型计划

IBM Consulting Quantum Safe Transformation Services 通过一个三阶段计划帮助企业构建自己的量子级安全。

了解您的组织的量子安全性如何
提高认知

制定全面的宣传计划，对利益相关者进行教育，包括高层领导、IT 经理和网络安全专业人员，以便其了解量子计算的态势和潜在风险。

 识别加密相关的资产

识别并评估依赖加密算法的业务资产，包括系统、应用程序、数字证书和加密密钥。进行态势分析，以便了解每项资产的业务保护相关性和所需的缓解措施。
制定路线图

为量子安全计划制定详细的路线图，概述向抗量子加密方法转型所需的步骤、时间表和资源。

 制定治理框架

调整现有政策和治理框架，以便应对量子威胁，包括针对量子计算风险量身定制的风险管理方法。

 设计并测试加密敏捷型缓解模式

开发并通过实验测试加密敏捷型缓解模式，以便灵活适应新兴的加密技术。
采用量子安全设计方法

将量子安全实践整合到 CI/CD 管道中，构建量子安全开发防护措施，并保障包括参与云迁移的系统在内的新系统从一开始就具备量子弹性。

 执行减缓模式

遵循预定义且经过测试的缓解模式（如补丁或封装），系统性更新加密协议，并确保所有系统顺利过渡到量子安全标准。

 自动执行转型

使用自动化工具大规模执行迁移，确保在整个组织内对加密协议进行一致、高效的更新。

 整合至供应链

通过规定所有新系统和组件默认为量子安全，确保采购政策反映 PQC 要求。这将能够保障您的整个供应链端到端的安全。
荣誉
IBM 荣膺 Frost & Sullivan 2024 年全球 PQC 行业年度最佳公司。 这是对我们咨询、研究和软件团队全面奉献精神的有力证明，凸显了我们与客户以及合作伙伴有效推动量子安全转型的集体目标。 阅读 Frost & Sullivan 完整版报告
订阅每月更新

获取电子邮件更新、思想领导力和研究，从而提前预防安全环境的最新威胁。

 立即订阅 更多时事通讯 联系我们的团队

与我们多元化的 IBM 专家团队联系，借助他们的力量完成您的下一项重大举措。

 浏览职业发展机会

加入我们的团队，与我们满怀敬业与创新精神的员工一起为工作和世界创造积极的变化。

立即报名