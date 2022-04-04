量子计算的进步为技术进步创造了无数积极的机会，但所有进步都不可避免地带来全新的潜在威胁。在后量子加密 (PQC) 环境中，用于保护各行业数据和应用程序的现有加密算法（如 RSA）将变得容易破解。
如今，保护您的企业免于 PQC 风险不再是一种奢侈，而是业务的当务之急。但是，这个过程非常复杂，取决于您的组织的具体情况。这正是 IBM Quantum Safe Transformation Services 的用武之地。
我们的专家将逐步指导您完成企业的量子安全迁移，同时了解您的流程，优先考虑您的需求，并针对每项挑战制定可扩展的解决方案。
IBM 荣膺 Frost & Sullivan 2024 年全球后量子加密领域年度最佳公司
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IBM Consulting Quantum Safe Transformation Services 通过一个三阶段计划帮助企业构建自己的量子级安全。
制定全面的宣传计划，对利益相关者进行教育，包括高层领导、IT 经理和网络安全专业人员，以便其了解量子计算的态势和潜在风险。
识别并评估依赖加密算法的业务资产，包括系统、应用程序、数字证书和加密密钥。进行态势分析，以便了解每项资产的业务保护相关性和所需的缓解措施。
为量子安全计划制定详细的路线图，概述向抗量子加密方法转型所需的步骤、时间表和资源。
调整现有政策和治理框架，以便应对量子威胁，包括针对量子计算风险量身定制的风险管理方法。
开发并通过实验测试加密敏捷型缓解模式，以便灵活适应新兴的加密技术。
将量子安全实践整合到 CI/CD 管道中，构建量子安全开发防护措施，并保障包括参与云迁移的系统在内的新系统从一开始就具备量子弹性。
遵循预定义且经过测试的缓解模式（如补丁或封装），系统性更新加密协议，并确保所有系统顺利过渡到量子安全标准。
使用自动化工具大规模执行迁移，确保在整个组织内对加密协议进行一致、高效的更新。
通过规定所有新系统和组件默认为量子安全，确保采购政策反映 PQC 要求。这将能够保障您的整个供应链端到端的安全。