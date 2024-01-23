1965 年，就在半导体行业兴起几年后，工程师兼商人戈登·摩尔做出了一种预测。他说，他预计在未来十年内，单个芯片上封装的晶体管数量将每两年翻一番。

他提出的这种预测非常大胆，这是就未来做出的大胆展望，正如量子计算的先驱们在当今的表现。摩尔认为，工程师们将在十年内五次想方设法找到解决难题的方法。但可惜的是，他于 1975 年之后再没有提出相关预测。很显然，在某个时刻，魔力将会耗尽，一切都会放缓。

摩尔的这一预测后来被人们称为摩尔定律，产生的影响达十多年。自 20 世纪 60 年代中期以来，每隔两三年，工程师们就会设法将微芯片的晶体管密度增加一倍。20 世纪 60 年代末，宽度和羊毛纤维（20 微米）相当的晶体管已经缩小到微观尺寸。2021 年，IBM 创造了一款芯片，其最小组件的宽度仅为两纳米，比人类 DNA 链还窄。

在过去的几十年中，为了保持摩尔定律的活力，工程师们一直依靠化学技巧。

20 世纪 80 年代，IBM 的一个团队发现了一种将晶体管印刷到芯片上的新方法。他们将线状分支分子混合到溶液中，并将该溶液（称为光致抗蚀剂）涂抹在空白芯片表面上作为薄涂层。

溶液干燥后，分子粘附在表面。然后，研究团队借助带图案的屏幕将紫外线照射到该表面上。屏幕确保只有一些分子暴露在紫外线下，而其他分子则被图案阴影遮挡。

这些化学链上的分支在紫外线照射下发生反应。当分支发生反应时，它们会改变光致抗蚀剂的作用方式，使其或多或少具有粘性。研究人员用水洗掉经紫外线照射的光致抗蚀剂。被阴影遮挡的分子在硅晶片上形成了复杂的图案。

如今，这些图案已成为进行微芯片布线的指南。制造商在这些图案之上印刷晶体管，将其用作设计精细计算结构的指南。

IBM Quantum 量子应用研究与软件高级研究经理 Jeannette Garcia 表示：“当您在显微镜下观察这些图案时，您会发现这些线条非常整齐，边缘清晰。”

清晰度非常重要，因为出现任何不精确都可能导致制造过程中发生错误，生产出无用的微芯片。

IBM 与 JSR 等合作伙伴密切合作，改进了这一流程，设计光致抗蚀剂以在纳米级精细控制图案的形状。

“通过精确的化学反应，您可以得到这些令人难以置信的小特征尺寸，比光致抗蚀剂聚合物还小，”Garcia 说。“这就是我们缩小到两纳米宽的组件的过程。它推动了摩尔定律的发展。”