2021 年，有超过 500 艘液化天然气船被用于在大洋上运输重要的燃料。这些液化天然气每年要数千次运送到目的港，在那里，液化天然气被用来为关键的基础设施提供电力。

为此类船队找到最佳航线，这是一个令人头疼的复杂问题。为了高效地运输液化天然气，必须考虑到这一年中每艘船每一天的位置，以及每个交付地点对液化天然气的需求。

目前，这类问题还不能完全用经典计算来解决。即使是涉及几十艘船的简化问题，不同决策的可能组合数量也可能达到 21,000,000 种。这比宇宙中原子的总数还要大。

经典计算机可以通过将问题分解成易于解决的小块，并应用最先进的数学方法来解决这一问题。即使采用这种方法，也可能需要数小时才能生成有用的解决方案，更不用说最佳解决方案了。

这一问题如果是涉及更大的船队，或引入天气或需求波动等不确定因素，如此规模的问题就会迅速变得难以解决，甚至会遇到最先进的经典计算系统固有的硬性限制。

量子计算机采用了一种新的方法来处理这种复杂性，有可能找到经典超级计算机无法单独处理的解决方案。像 Exxon 这样的行业领军企业正在参与其中，探索如何将经典计算技术和量子计算技术结合起来，以解决重大、复杂、紧迫的全球性挑战。