于化学工业而言，把这一理论转化为满足市场需求的产品，将在未来几十年内创造一个蓬勃的利润源泉，其应用机会则可以覆盖移动设备、传统汽车，乃至超乎想象的新型交通工具等方方面面。这就是 IBM 量子算法、应用和理论高级经理 Jamie Garcia 和她的量子化学专业团队花费大量时间与日本 Mitsubishi Chemical 的研究伙伴进行视频会议的原因之一。

Mitsubishi Chemical 的 Qi Gao 和庆应义塾大学的 Naoki Yamamoto 教授联系了 IBM Quantum 团队，对锂超氧化物重排（这是锂氧电池的关键化学步骤）的复杂机制进行建模和研究。他们的合作为在量子计算机上进行模拟并最终研究实际应用相关问题奠定了基础。

即使在当今最强大的超级计算机上，这也是一项不可能有效完成的任务。对于 Mitsubishi Chemical 的研发团队来说，在传统计算机上模拟如此复杂的电化学反应已被证明是极其困难的。通过与 IBM 和庆应义塾大学的 IBM Q Hub 团队合作，Mitsubishi Chemical 正在探索如何使用量子计算机在分子水平上对化学反应内部发生的情况进行精确模拟。