除了庞大的网络攻击数量外，网络安全专业人员面临的最大挑战之一是信息技术 (IT) 态势的不断发展，以及威胁随之演变的方式。许多新兴技术为企业和个人提供了极大的新优势，同时也为威胁行为者和网络罪犯发动日益复杂的攻击提供了新的机会。例如：

云计算的普遍采用会增加网络管理复杂性，并提升云配置错误、API 保护不当以及黑客可利用的其他途径的风险。

随着全球攻击面的扩大，网络安全员工队伍正在努力跟上步伐。世界经济论坛的一项研究发现，到 2030 年，全球网络安全工作者缺口--网络安全工作者与需要填补的工作岗位之间的缺口--可能达到 8500 万。4

缩小这一技能缺口可能会产生影响。根据《2024 年数据泄露成本报告》，对于安全技能严重短缺的组织，每次数据泄露的平均成本为 574 万美元，而技能短缺程度较低的组织则为 398 万美元。

为了加强网络防御能力，并最大限度地减少成功攻击造成的影响，资源紧张的安全团队将逐渐开始采用具有高级分析、人工智能 (AI) 和自动化功能的安全技术。