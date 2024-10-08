企业组织越来越多地采用多云方法（使用来自多家云供应商的云服务）来优化性能、控制成本和防止供应商锁定。Gartner 最近预测（ibm.com 外部链接），全球终端用户在公有云服务上的支出预计将从 2023 年的 5,636 亿美元增长到 2024 年的 6,788 亿美元，增长率为 20.4％。多云架构不仅使企业能够选择最佳云产品和服务组合来满足业务需求，而且还支持生成式 AI 和机器学习 (ML) 等颠覆性技术，从而加速创新。
随着企业越来越多地使用来自不同云服务提供商的服务，多云环境变得更加复杂。为了克服与多云环境相关的各项挑战，企业需要制定全面的多云管理战略以确保取得全面成功。
多云是一种云计算模式，是指将多个主流云服务提供商 (CSP)（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform、IBM Cloud、Microsoft Azure 等）供应的多种云服务整合到同一个 IT 基础架构之中。
一个简单的多云场景是：一家公司使用两家不同的云供应商来提供软件即服务 (SaaS) - 在公共互联网上托管的软件应用程序（如 Webex 或 Slack）。
但是，在更为复杂的业务环境中，多云模式通常不仅限于使用不同 CSP 交付的 SaaS。例如，企业可能会使用 Microsoft Azure 存储数据，使用 AWS 开发和测试新应用程序，并使用 Google Cloud 进行备份和灾难恢复。
除了 SaaS 之外，当今许多现代企业组织还依赖云服务提供商来提供以下基于云的计算模式：
如今，多云环境通常与混合云相结合。混合云是统一公有云、私有云和本地基础架构的云计算方法。混合云基础架构创建了单一、灵活的 IT 基础架构，支持工作负载跨多个云的互操作性和可移植性。混合云和多云模式的结合就是混合多云方法，它能够充分利用这两种云计算模式的优势，帮助企业灵活地跨多个云迁移、构建和优化应用程序。
现代混合多云生态系统支持 云原生 应用开发（例如微服务或微服务架构），并使用开源 容器编排 平台（例如 Kubernetes、 Docker Swarm）自动部署本地数据中心、公共云、私有云和 边缘 环境中的应用。微服务通过加快软件的开发和部署，支持DevOps方法。
根据 IBM 商业价值研究院的一项研究，大规模使用完整的混合多云平台技术和运营模式所获得的价值是单平台、单一云供应商方法所获价值的 2.5 倍。
虽然多云环境已成为企业数字化转型旅程中的一个重要组成部分，但运行来自不同 CSP 的多种云服务十分复杂，给企业带来了一些挑战：
同时使用多个云平台和多家供应商时，技术和管理复杂性会增加。尽管每个组织的多云部署之路各不相同，但以下八个步骤是构建成功的多云战略的基本指南：
多云之旅始于让业务目标与整体战略计划保持一致。首先要审查组织现有的基础架构和应用程序。围绕业务用例确定工作负载要求和目标。
混合多云环境支持跨多云环境的集成数据交换，确保低延迟、无停机以及在任何需要的地方顺利交付数据。例如，医疗保健组织可能会寻求多云环境，以便分布在不同地区的团队可以实时共享数据，从而提供最佳患者护理。
虽然大多数 CSP 提供的基本功能相似，但每家厂商也有一些独特的功能和服务。可能一家云服务提供商提供高性能计算能力，而另一家提供高级数据分析能力，多云方法允许您选择最佳云服务来满足业务需求。
一些云服务提供商会提供更灵活的合同条款和更低的初始成本，因此必须要仔细审查服务合同。此外，应确保 IT 团队等关键利益相关者可以参与 CSP 遴选过程，并利用自身专业知识帮助确定合适的 CSP。
在多云环境中，来自不同云平台的应用平台接口 (API) 可能会带来可见性方面的难题。要获得多云架构的所有优点，需要一个中央控制台或平台来创建单一窗口，实现集中的、企业范围的可视性。这种动态、安全的多云管理解决方案被称为集中式云管理平台 (CMP)，使 IT 团队能够构建、管理、监控和治理多云生态系统。
IT 基础架构和流程的自动化在企业业务的多云模式下发挥着关键作用。借助自动化工具，组织可以减少传统上分配给 IT 团队的手动任务数量。云自动化解决方案创建了一个软件层，它运行在公共云或私有云环境中的虚拟机 (VM) 上。
通过仔细选择最好的自动化工具集成到您公司的云管理平台中，您可以减少计算资源的使用并节省云计算支出。除了容器和编排工具外，多云的自动化解决方案还包括基础设施即代码 (IaC)。IaC 使用高级描述性编码语言来自动配置 IT 基础设施。IaC 有助于简化基础设施管理，同时提高一致性并减少手动配置的需要。
根据最近的一项 IBM IBV 研究，在任意给定时间，平均每个组织使用八到九个甚至更多云基础架构环境，这给不法分子带来了可趁之机，增加了安全威胁，并让敏感数据暴露于风险之中。
管理多个云需要零信任安全，这种方法假设复杂网络始终面临外部和内部威胁，存在安全风险。零信任型要求具备多种多样的安全功能。其中包括使用单点登录 (SSO) 和多重身份验证来管理所有用户和特权账户访问权限的策略。主要 CSP 和其他云服务供应商提供多云安全解决方案，以帮助持续管理威胁并确保弹性。
企业，尤其是业务遍布全球的企业，必须遵守各个国家/地区和司法管辖区的不同监管标准，例如欧盟的《通用数据保护条例》、美国的《人工智能权利法案》（ibm.com 外部链接）。此外，对于医疗、能源、金融及许多其他行业的企业，遵守行业法规至关重要。
不遵守行业规则和法规可能会使敏感数据面临风险，并导致法律和财务后果以及声誉受损。组织可以在整个多云开发和部署生命周期中整合合规规则和法规，从而降低这些风险并与客户建立信任关系。可将自动执行合规更新的 CSP 合规工具纳入云管理平台中，以帮助组织遵守行业特定的不断发展的监管标准。
多云云成本优化将战略、技术和最佳实践相结合来管理和控制成本。FinOps（云财务管理学科和文化实践）可帮助组织在混合多云环境中实现业务价值最大化。由 AI 驱动的成本管理工具可与 FinOps 一起使用，帮助组织提高应用程序性能，优化总体云成本。
成功的多云部署没有终点。相反，它会一直持续下去，帮助企业灵活应对不断变化的业务需求，并利用最新的尖端技术。通过不断重新审视业务目标和评估云服务组合，企业可以实现敏捷创新并保持竞争优势。
多云可提供任何单一平台都无法单独提供的服务和功能组合。多云可以帮助企业：
展望未来，公司的基础架构、平台和应用程序将继续依赖混合多云解决方案。国际数据公司 (IDC) 的一份报告（ibm.com 外部链接）显示，2027 年全球在公共云提供商服务上的支出将达到 1.35 万亿美元。
作为一家先进的混合云、人工智能 (AI) 和咨询服务提供商，IBM 致力于帮助企业制定成功的混合多云管理战略。IBM 凭借与 AWS、Microsoft Azure 和 Google Cloud Platform 建立的生态系统合作伙伴关系，帮助企业组织获得最佳的云服务组合，从而在当今快速发展的数字环境中保持竞争力。
利用 IBM 混合云解决方案推动数字化转型