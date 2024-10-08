同时使用多个云平台和多家供应商时，技术和管理复杂性会增加。尽管每个组织的多云部署之路各不相同，但以下八个步骤是构建成功的多云战略的基本指南：

1. 设定目标

多云之旅始于让业务目标与整体战略计划保持一致。首先要审查组织现有的基础架构和应用程序。围绕业务用例确定工作负载要求和目标。

混合多云环境支持跨多云环境的集成数据交换，确保低延迟、无停机以及在任何需要的地方顺利交付数据。例如，医疗保健组织可能会寻求多云环境，以便分布在不同地区的团队可以实时共享数据，从而提供最佳患者护理。

2. 选择最佳云服务提供商

虽然大多数 CSP 提供的基本功能相似，但每家厂商也有一些独特的功能和服务。可能一家云服务提供商提供高性能计算能力，而另一家提供高级数据分析能力，多云方法允许您选择最佳云服务来满足业务需求。

一些云服务提供商会提供更灵活的合同条款和更低的初始成本，因此必须要仔细审查服务合同。此外，应确保 IT 团队等关键利益相关者可以参与 CSP 遴选过程，并利用自身专业知识帮助确定合适的 CSP。

3. 创建一站式界面

在多云环境中，来自不同云平台的应用平台接口 (API) 可能会带来可见性方面的难题。要获得多云架构的所有优点，需要一个中央控制台或平台来创建单一窗口，实现集中的、企业范围的可视性。这种动态、安全的多云管理解决方案被称为集中式云管理平台 (CMP)，使 IT 团队能够构建、管理、监控和治理多云生态系统。

4. 利用自动化工具

IT 基础架构和流程的自动化在企业业务的多云模式下发挥着关键作用。借助自动化工具，组织可以减少传统上分配给 IT 团队的手动任务数量。云自动化解决方案创建了一个软件层，它运行在公共云或私有云环境中的虚拟机 (VM) 上。

通过仔细选择最好的自动化工具集成到您公司的云管理平台中，您可以减少计算资源的使用并节省云计算支出。除了容器和编排工具外，多云的自动化解决方案还包括基础设施即代码 (IaC)。IaC 使用高级描述性编码语言来自动配置 IT 基础设施。IaC 有助于简化基础设施管理，同时提高一致性并减少手动配置的需要。

5. 制定零信任安全方法

根据最近的一项 IBM IBV 研究，在任意给定时间，平均每个组织使用八到九个甚至更多云基础架构环境，这给不法分子带来了可趁之机，增加了安全威胁，并让敏感数据暴露于风险之中。

管理多个云需要零信任安全，这种方法假设复杂网络始终面临外部和内部威胁，存在安全风险。零信任型要求具备多种多样的安全功能。其中包括使用单点登录 (SSO) 和多重身份验证来管理所有用户和特权账户访问权限的策略。主要 CSP 和其他云服务供应商提供多云安全解决方案，以帮助持续管理威胁并确保弹性。

6. 整合合规和监管要求

企业，尤其是业务遍布全球的企业，必须遵守各个国家/地区和司法管辖区的不同监管标准，例如欧盟的《通用数据保护条例》、美国的《人工智能权利法案》（ibm.com 外部链接）。此外，对于医疗、能源、金融及许多其他行业的企业，遵守行业法规至关重要。

不遵守行业规则和法规可能会使敏感数据面临风险，并导致法律和财务后果以及声誉受损。组织可以在整个多云开发和部署生命周期中整合合规规则和法规，从而降低这些风险并与客户建立信任关系。可将自动执行合规更新的 CSP 合规工具纳入云管理平台中，以帮助组织遵守行业特定的不断发展的监管标准。

7. 采用 FinOps 优化成本

多云云成本优化将战略、技术和最佳实践相结合来管理和控制成本。FinOps（云财务管理学科和文化实践）可帮助组织在混合多云环境中实现业务价值最大化。由 AI 驱动的成本管理工具可与 FinOps 一起使用，帮助组织提高应用程序性能，优化总体云成本。

8. 不断完善多云战略

成功的多云部署没有终点。相反，它会一直持续下去，帮助企业灵活应对不断变化的业务需求，并利用最新的尖端技术。通过不断重新审视业务目标和评估云服务组合，企业可以实现敏捷创新并保持竞争优势。