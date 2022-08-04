据 CISCO（ibm.com 外部链接）称，80% 的公司员工使用影子 IT。个别员工通常出于便利和工作效率的考虑而采用影子 IT，他们认为使用个人设备和首选软件而不是公司认可的 IT 资源可以更高效或更有效地工作。

随着 IT 的消费化以及最近远程办公的兴起，这种情况只会进一步增多。软件即服务 (SaaS) 使任何人只要有一张信用卡和最低限度的技术知识就可以部署复杂的 IT 系统，用于协作、项目管理、内容创建等。组织的自带设备 (BYOD) 政策允许员工在公司网络上使用自己的计算机和移动设备。但即使实施了正式的 BYOD 计划，IT 团队通常无法了解员工在 BYOD 硬件上使用的软件和服务，并且可能很难在员工的个人设备上执行 IT 安全策略。

但影子 IT 并不总是员工单独行动的结果，团队也会采用影子 IT 应用程序。据 Gartner 公司（ibm.com 外部链接）称，38% 的技术采购是由业务主管而非 IT 部门管理、定义和控制的。团队希望采用新的云服务、SaaS 应用程序和其他信息技术，但常常感觉 IT 部门和 CIO 实施的采购流程过于繁琐或缓慢。因此，他们绕过 IT 来获取他们想要的新技术。例如，软件开发团队可能会在未咨询 IT 部门的情况下采用新的集成开发环境，因为正式的批准流程会延迟开发并导致公司错失市场机会。