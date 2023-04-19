统一终端管理与设备生命周期管理：有什么共同点？

作者

Madalina Barbu

Global Product Marketing Manager, IBM Security MaaS360

对于新 IT 管理员 James 来说，这是新的一天。今天，他需要为同事们的一整批移动设备确定订购方案，这些同事选择了 iOS 和 Android 智能手机。他需要启动设备生命周期管理计划，并随后完成所有部署和端点安全相关的任务。大多数情况下，这些任务会在另一款工具中进行。他还知道，销售部的 Rich 和财务部的 Alyssa 将在周五离职，因此他需要清除他们的设备数据。一台属于 BYOD 计划，另一台是公司自有设备，而所有操作都需要尽快完成。他不能只使用一个管理工具吗？

统一终端管理 (UEM) 是一项技术，它提供单一平台来管理和保护所有类型的设备，例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机和 IoT，在整个生命周期中通过一个控制台运行多种类型的操作系统。UEM 解决方案包含了以前的技术，例如移动设备管理 (MDM)

MDM（移动设备管理）EMM（企业移动管理）MAM（移动应用管理）以及笔记本电脑管理。使用 UEM 工具，James 将管理个人设备和公司设备，同时包括内容管理功能，以及网络安全功能，例如安全策略、身份验证身份与访问管理数据安全数据保护补丁管理威胁检测与响应等众多功能。

设备生命周期是指在企业中管理端到端所有设备的过程，即从设备离开提供商的那一刻起到被组织中的 IT 团队淘汰的那一刻。它们可以是苹果设备、Android 设备IoT 设备、macOS、运行 Microsoft Windows 的笔记本电脑或台式机、专用设备和许多其他设备。James 和其他 IT 管理员需要确保按照公司的政策和终端用户的操作完成设备注册、维护设备、在需要时提供服务，以及在设备退役或重新分配时妥善处理。

前五大共性：

UEM 和设备生命周期管理有若干共性，因为它们在组织内端点的管理和优化中都扮演着重要角色。以下是它们共通的五个核心方面：

  1. 设备清单：UEM 工具和设备生命周期管理流程都包括设备清单，IT 管理员可以实时访问每个端点的详细信息，例如设备型号、规格、所有者等。

  2. 安全性和合规性:UEM 技术和设备生命周期管理都符合安全性和合规性法规。借助 UEM，IT 团队可以确保设备受到保护，拥有所需的补丁程序，并符合合规性策略。通过管理设备生命周期流程，IT 部门可确保端点停用，从而避免敏感数据丢失，并降低安全风险。

  3. 配置管理：IT 管理员使用 UEM 配置端点，并在使用过程中对其进行管理。在设备生命周期中，James 及其同事在采购和配置过程中配置端点。

  4. 整合和自动化：UEM 和设备生命周期管理都与其他应用程序整合，并具有大量自动化功能，可简化 IT 团队的工作。由于任务高度自动化，现代 UEM 工具和生命周期流程为 IT 管理员提供了大量自助服务机会。

  5. 报告与分析：UEM 和设备生命周期管理都具备丰富的报告和分析功能。UEM 提供有关端点、补丁和更新、用户安全以及设备安全的实时数据，而设备生命周期管理则提供关于设备生命周期和使用情况的数据，帮助决策者在预算方面采取相应措施。两者都会生成审计中使用的有价值数据。

UEM 和设备生命周期管理有很多共同点，如果处理得当，它们可以保护企业数据，确保出色的用户体验，增强整体移动安全和网络安全，并创建出色的数字工作空间。它们在目的方面也有所不同：UEM 侧重于管理设备的整个生命周期，而设备生命周期管理则侧重于整个生命周期，从购买设备之日起直到其停用。

 
