对于新 IT 管理员 James 来说，这是新的一天。今天，他需要为同事们的一整批移动设备确定订购方案，这些同事选择了 iOS 和 Android 智能手机。他需要启动设备生命周期管理计划，并随后完成所有部署和端点安全相关的任务。大多数情况下，这些任务会在另一款工具中进行。他还知道，销售部的 Rich 和财务部的 Alyssa 将在周五离职，因此他需要清除他们的设备数据。一台属于 BYOD 计划，另一台是公司自有设备，而所有操作都需要尽快完成。他不能只使用一个管理工具吗？

统一终端管理 (UEM) 是一项技术，它提供单一平台来管理和保护所有类型的设备，例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式机和 IoT，在整个生命周期中通过一个控制台运行多种类型的操作系统。UEM 解决方案包含了以前的技术，例如移动设备管理 (MDM)

MDM（移动设备管理）、EMM（企业移动管理）、MAM（移动应用管理）以及笔记本电脑管理。使用 UEM 工具，James 将管理个人设备和公司设备，同时包括内容管理功能，以及网络安全功能，例如安全策略、身份验证和身份与访问管理、数据安全与数据保护、补丁管理、威胁检测与响应等众多功能。

设备生命周期是指在企业中管理端到端所有设备的过程，即从设备离开提供商的那一刻起到被组织中的 IT 团队淘汰的那一刻。它们可以是苹果设备、Android 设备、IoT 设备、macOS、运行 Microsoft Windows 的笔记本电脑或台式机、专用设备和许多其他设备。James 和其他 IT 管理员需要确保按照公司的政策和终端用户的操作完成设备注册、维护设备、在需要时提供服务，以及在设备退役或重新分配时妥善处理。