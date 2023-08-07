几乎每一项在线活动都会留下痕迹。有些痕迹是显而易见的，例如在社交媒体上发布的公开帖子。其他的则更加微妙，例如网站用来跟踪访问者的 cookie。一个人或一个公司留下的每一条痕迹加在一起就形成了他们的数字足迹。

虽然互联网用户和组织都拥有数字足迹，但从意义方面来说有所不同。一个人的足迹由其直接和间接共享的个人数据组成。其中包括在线帐户活动、浏览历史记录以及数据代理在后台收集的详细信息。

一个组织的数字足迹更加复杂。它由公司的整个在线业务组成，包括所有公开和私有的面向互联网的资产、内容和活动。官方网站、联网设备和机密数据库都是公司足迹的一部分。甚至员工的行为（例如从公司帐户发送电子邮件）也会增加企业的足迹。

本文将重点介绍组织足迹。在云热潮和远程办公等趋势的推动下，组织足迹变得越来越大、越来越分散。这种增长伴随着风险。数字足迹中的每个应用程序、每台设备和每位用户都是网络犯罪分子的目标。黑客可以通过利用漏洞、劫持账户或欺骗用户来入侵公司网络。作为回应，网络安全团队正在采用能够帮助更好地了解和控制业务足迹的工具。