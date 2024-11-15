随着 AI 系统变得日益复杂，它们越来越深入地融入到人们的生活以及基础设施、金融和国家安全等关键现实领域中。对于使用它们的组织和整个社会，这些技术既发挥积极的作用，也造成消极的影响。

人们对 AI 负面影响的担忧在日益加剧。2023 年的一项调查发现，52% 的美国人对人工智能使用量增加的担忧多于兴奋。1 另一项调查发现，83% 的受访者担心 AI 可能会意外导致灾难性事件。2

其他研究表明，这些担忧并非毫无根据：2024 年的一份报告发现，44% 的受访者表示，他们的组织由于使用 AI 遭受了负面影响（例如不准确或网络安全问题）。3 安全工作往往被视为亡羊补牢：根据 AI 安全中心的《2023 年影响报告》，只有 3% 的技术研究侧重于如何提高 AI 的安全性。4

对整个社会来说，AI 安全措施是保护公共安全、隐私和基本权利的必要措施。出现偏差、不透明或不符合人类价值观的 AI 系统可能会延续或加剧社会不平等。

专家们还担心，一些高级 AI 系统可能变得像人类一样智能甚至比人类更聪明。通用人工智能 (AGI) 是指能够像人类那样理解、学习和执行思考任务的潜在 AI 系统。超人工智能 (ASI) 是指智力范围和认知功能比任何人类都更先进的假想 AI 系统。AGI 和 ASI 的发展让人们担忧，如果不符合人类价值观或接受人类监督，这些系统将是危险的。批评者认为，由于自主权过大，这些系统将对人类构成生存威胁。

从商业角度来看，安全的 AI 有助于建立消费者信任、规避法律责任以及避免糟糕的决策。各个组织应当采取措施，以确保 AI 的使用符合他们的价值观，这样可以避免对自己和客户产生负面影响。