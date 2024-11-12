当黑客突破他们的道德准则，利用 AI 系统中的漏洞并执行受限制的操作时，就会发生 AI 越狱。他们利用常见的 AI 越狱技术，例如提示注入和角色扮演场景。

最初，“越狱”这一术语是指去除对移动设备的限制，尤其是 Apple 的 iOS 设备。随着 AI 变得越来越普遍和易于获得，“越狱”这一概念扩展到了 AI 领域。

AI 越狱技术通常以 OpenAI 的 ChatGPT 等应用程序中使用的大型语言模型 (LLM) 以及 Gemini 和 Anthropic 的 Claude 等新推出的生成式人工智能 (Gen AI) 模型为目标。黑客之所以攻击 AI 聊天机器人，是因为经过训练的 AI 聊天机器人乐于助人、值得信赖，而且得益于自然语言处理 (NLP)，它们还能理解上下文。

借助这一固有的协助指令，AI 聊天机器人容易被模棱两可或操纵性的语言操纵。这些漏洞突显了对于 AI 系统内的强大网络安全措施的迫切需求，因为越狱可能会严重损害 AI 应用程序的功能和道德标准。