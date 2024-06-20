AI 风险管理是系统地识别、减轻和解决与AI技术相关的潜在风险的过程。它涉及各种工具、实践和原则的结合，特别强调部署正式的AI风险管理框架。

一般来说，AI 风险管理的目标是最大限度地减少AI的潜在负面影响，同时最大限度地提高其效益。