AI 风险管理是系统地识别、减轻和解决与AI技术相关的潜在风险的过程。它涉及各种工具、实践和原则的结合，特别强调部署正式的AI风险管理框架。
一般来说，AI 风险管理的目标是最大限度地减少AI的潜在负面影响，同时最大限度地提高其效益。
近年来，AI 系统的使用在各行各业激增。麦肯锡报告显示（链接位于 ibm.com 外部），72% 的组织目前使用某种形式的人工智能 (AI)，比 2023 年增长了 17%。
虽然组织都在追求 AI 的好处，如创新、效率和提高生产力，但并不总是能解决其潜在的风险，如隐私问题、安全威胁以及道德和法律问题。
领导者非常清楚这一挑战。IBM 商业价值研究院 (IBM IBV) 最近的一项研究（链接位于 ibm.com 以外）发现，96% 的领导者认为，采用生成式AI更有可能造成安全漏洞。同时，IBM IBV 还发现，目前只有 24% 的生成式 AI 项目得到了保障。
AI 风险管理有助于缩小这一差距，使组织能够在不损害 AI 道德或安全的情况下，充分发挥 AI 系统的潜力。
威胁行为者可以针对 AI 模型进行盗窃、逆向工程或未经授权的操纵。攻击者可能会通过篡改模型的架构、权重或参数（决定AI模型行为和性能的核心组件）来破坏模型的完整性。
最常见的模型风险包括：
虽然 AI 模型看似神奇，但从根本上说，它们是复杂代码和机器学习算法的产物。与所有技术一样，它们也容易受到操作风险的影响。如果不加以解决，这些风险可能会导致系统故障和安全漏洞，从而被威胁者利用。
一些最常见的业务风险包括：
如果组织在开发和部署 AI 系统时不优先考虑安全和道德问题，他们就有可能侵犯隐私并产生有偏见的结果。例如，用于招聘决策的有偏见的培训数据可能会强化性别或种族刻板印象，并创建偏向某些人口群体而非其他群体的 AI 模型。
常见的道德和法律风险包括
许多组织通过采用 AI 风险管理框架来应对 AI 风险，这些框架是管理整个 AI 生命周期风险的一整套指导方针和实践。
我们也可以将这些指导方针视为运行手册，其中概述了有关组织使用 AI的政策、程序、角色和责任。AI 风险管理框架可帮助组织开发、部署和维护 AI 系统，从而最大限度地降低风险、维护道德标准并实现持续的合规性。
最常用的AI风险管理框架包括：
2023 年 1 月，美国国家标准与技术研究院 (NIST) 发布了《AI 风险管理框架》(AI RMF)（链接位于 ibm.com 外部），为管理 AI 风险提供了结构化方法。NIST AI RMF 自此成为 AI 风险管理的基准。
AI RMF 的主要目标是帮助各组织在设计、开发、部署和使用 AI 系统时有效管理风险，并推广值得信赖、负责任的 AI 实践。
AI RMF 是与公共和私营部门合作开发的，完全出于自愿，适用于任何公司、行业或地区。
该框架分为两个部分。第 1 部分概述了值得信赖的 AI 系统的风险和特点。第 2 部分 "AI RMF Core "概述了四项功能，以帮助组织应对 AI 系统风险：
欧盟 AI 法 (EU AI Act) 是一部管理欧盟（EU）AI 开发和使用的法律。该法案采取基于风险的监管方法，根据AI系统对人类健康、安全和权利造成的威胁，对其适用不同的规则。该法案还制定了设计、训练和部署通用 AI 模型的规则，例如为 ChatGPT 和谷歌双子座提供支持的基础模型。
国际标准化组织 (ISO) 和国际电工委员会 (IEC) 已经制定了针对 AI 风险管理各个方面的标准（链接位于 ibm.com 以外）。
ISO/IEC 标准强调了 AI 风险管理中透明度、问责制和道德因素的重要性。它们还为管理从设计、开发到部署和运营的整个 AI 生命周期的 AI 风险提供了可操作的指导原则。
2023 年底，拜登政府发布了一项关于确保 AI 安全和安保的行政命令（链接位于 ibm.com 外部）。虽然从技术上讲，这并不是一个风险管理框架，但这一全面指令确实为制定管理 AI 技术风险的新标准提供了指导。
该行政令强调了几个关键问题，包括促进透明、可解释和可问责的值得信赖的 AI。在许多方面，该行政命令为私营部门树立了一个先例，表明了全面 AI 风险管理实践的重要性。
虽然 AI 风险管理流程必然因组织而异，但 AI 风险管理实践一旦成功实施，就能带来一些共同的核心优势。
AI 风险管理还有助于改善组织的整体决策。
通过混合使用定性和定量分析，包括统计方法和专家意见，组织可以清楚地了解其潜在风险。这种全景视图可帮助组织确定高风险威胁的优先级，并围绕AI部署做出更明智的决策，在创新愿望与降低风险需求之间取得平衡。
全球对保护敏感数据的关注日益增加，推动了主要监管要求和行业标准的制定，包括《通用数据保护条例》(GDPR)、《California Consumer Privacy Act》(CCPA) 和《欧盟 AI 法案》。
不遵守这些法律会导致巨额罚款和重大法律处罚。AI 风险管理可以帮助组织实现合规并保持良好的信誉，尤其是在 AI 相关法规的发展速度几乎与技术本身一样快的情况下。
AI 风险管理使组织能够利用 AI 系统实时处理潜在风险，从而帮助企业最大限度地减少中断，确保业务连续性。AI 风险管理还能使各组织为 AI 的使用制定明确的管理做法和方法，从而鼓励加强问责制和长期可持续性。
AI风险管理通过优先考虑信任和透明度，鼓励对 AI 系统采取更加道德的方法。
大多数 AI 风险管理流程都涉及广泛的利益相关者，包括高管、AI 开发人员、数据科学家、用户、决策者甚至伦理学家。这种包容性的方法有助于确保 AI 系统以负责任的方式开发和使用，并考虑到每一个利益相关者。
通过定期测试和监控流程，组织可以更好地跟踪AI系统的性能，并更快地发现新出现的威胁。这种监控有助于组织保持持续的合规性，并尽早补救 AI 风险，减少威胁的潜在影响。
尽管 AI 技术具有简化和优化工作方式的潜力，但也并非没有风险。几乎所有的企业 IT 设备都可能成为落入坏人手中的武器。
组织不必回避生成式 AI。他们只需像对待其他技术工具一样对待它。这意味着要了解风险并采取积极措施，将攻击成功的几率降到最低。
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