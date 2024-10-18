人类倾向于将 AI 系统拟人化。我们会将类似人类的概念赋予它们的行为，例如“学习”和“思考”。例如，当聊天机器人的 NLP（自然语言处理）算法无法返回想要的结果时，有人可能会说“ChatGPT 不理解我的提示”。

“理解”等熟悉的概念有助于我们更好地概念化复杂的 AI 系统的工作方式。然而，它们也可能导致对 AI 的能力的扭曲认识。如果我们将类似人类的概念赋予 AI 系统，那么我们的人类思维就会自然而然地推断出它们也具有人类的价值观和动机。

但这个推论从根本上来说是错误的。人工智能不是人类，因此无法从本质上关心理性、忠诚、安全、环境问题和更大的利益。人工"心智"的主要目标是完成程序设计的任务。

因此，AI 开发人员有责任将人类的价值观和目标融入其中。否则，在追求完成任务的过程中，AI 系统可能会偏离程序员的目标，造成伤害，有时甚至是灾难性的伤害。随着自动化在医疗保健、人力资源、金融、军事场景和交通等领域的高风险用例中日益普及，这一考虑因素就显得尤为重要。

例如，自动驾驶汽车的编程可能以尽可能快地从 A 点到达 B 点为主要目标。如果这些自动驾驶汽车为了达到这一目标而无视安全护栏，它们可能会造成行人和其他司机的严重伤害或死亡。

加州大学伯克利分校的研究人员 Simon Zhuang 和 Dylan Hadfield-Menell 将 AI 协调比作希腊神话中的米达斯国王。总之，迈达斯国王实现了一个愿望，要求他接触到的一切都变成黄金。他最终死了，因为他接触的食物也变成了金子，无法食用。

迈达斯国王英年早逝，因为他的愿望（无尽的黄金）并没有反映出他真正想要的东西（财富和权力）。研究人员解释说，AI 设计师经常发现自己处于类似的境地，"我们能指定的东西与我们想要的东西之间的错位已经造成了巨大的伤害"。 2