这些新数据可以用作测试数据集的占位项，并且由于在数据隐私方面的优点，其更频繁地用于机器学习模型的训练。其中一个例子是医疗保健领域用于保护患者数据和改进临床试验的合成数据。医疗保健行业的兴趣源于围绕患者数据的合规性法规。HIPPA 或《健康保险流通和责任法案》是一项联邦法律，旨在保护个人信息免受歧视，合成数据通过创建 AI 生成的数据来帮助克服这种歧视。

虽然数据是人造的，但合成数据在数学和统计基础上反映了现实世界的事件。该技术在深度学习和许多其他用例的进一步发展中越来越受欢迎。

市场研究公司 Gartner 预测 （链接位于 ibm.com 以外），到 2024 年，用于训练 AI 模型的数据中有 60% 将由手动合成生成。

