合成数据是通过计算机模拟人工创建的或算法生成的，可以替代现实世界数据的数据。当现实世界数据不易获得时，这些数据可以作为现实世界数据的替代或补充；它还可以辅助数据科学的实验。
这些新数据可以用作测试数据集的占位项，并且由于在数据隐私方面的优点，其更频繁地用于机器学习模型的训练。其中一个例子是医疗保健领域用于保护患者数据和改进临床试验的合成数据。医疗保健行业的兴趣源于围绕患者数据的合规性法规。HIPPA 或《健康保险流通和责任法案》是一项联邦法律，旨在保护个人信息免受歧视，合成数据通过创建 AI 生成的数据来帮助克服这种歧视。
虽然数据是人造的，但合成数据在数学和统计基础上反映了现实世界的事件。该技术在深度学习和许多其他用例的进一步发展中越来越受欢迎。
市场研究公司 Gartner 预测 （链接位于 ibm.com 以外），到 2024 年，用于训练 AI 模型的数据中有 60% 将由手动合成生成。
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合成数据是利用机器学习技术以编程方式创建的，用以反映真实世界数据的统计属性。合成数据可以通过多种方式生成，实际上对大小、时间或位置没有限制。
数据集可以使用计算机模拟或算法从实际事件、物体或人中收集。生成合成数据的一种方法是通过开源数据生成工具，这些工具可以购买。数据生成工具用于创建上述合成数据。在使用该工具时，通过合成数据流程，数据科学家可以利用真实世界数据已创建的信息建模，并以此为基础创建新的数据集。
一个例子是在 MIT 开发的合成数据仓库 (SDV)，它是一个由库组成的合成数据生成生态系统，“允许用户轻松学习单表（ibm.com 外部链接）、多表（ibm.com 外部链接）和时间序列（ibm.com 外部链接）数据集，以便以后生成与原始数据集具有相同格式和统计属性的新合成数据”（据 SDV（ibm.com 外部链接）所称）。
以下是不同类型的合成数据创建方法：
变分自编码器 (VAE)：VAE 是生成式模型，其中编码器-解码器网络对经过训练，可重建训练数据分布，使编码器网络的潜在空间是平滑的。
生成式对抗网络 (GAN) 视频 (8:22)：GAN 由 Ian Goodfellow 创建，用于创建复制真实图像的虚假图像。GAN 在模型训练方面具有广泛的适用性，可生成逼真、高度详细的表示。
GAN 是一种机器学习工具，在其架构中使用两个神经网络。生成器网络的目标是制造假输出。如果我们以一朵花为例，它会获取随机的真实花朵并产生人造花作为输出。
合成数据的盛行是相当新的趋势，不应与数据增强或数据匿名化混淆。我们来仔细看看这些术语之间的区别。
数据增强是一种使用原始数据并稍作修改后创建修改副本的技术。目的是人为地增加数据集。一种常见的用途是使用模糊和旋转等滤镜进行图像增强，为现有图像或帧创建新版本。例如，这项技术可以将图像变亮或旋转，从而创建新的图像。
数据匿名化是一种技术，可帮助您保护敏感数据，例如个人身份信息或受限制的业务数据，以避免机密信息泄露的风险。它是在为资产执行的政策规则中定义的。根据数据匿名化方法的不同，资产预览中的数据会被编辑、屏蔽或替换。
与上述技术不同，合成数据使用机器学习来人工生成新数据，而不是修改现实世界的数据。
合成数据因其准确性和生成大量训练数据集以训练神经网络的能力而越来越受欢迎，而且无需手动标注数据的麻烦、精力或成本。它的用途非常广泛，有几种方法值得考虑。
以下是一些类型的合成数据：
重要的是要了解使用合成数据的引人注目的优点和随着合成数据的普及而面临的挑战。生成合成数据时需要高技能的人工智能或 AI 专家，他们了解数据工作方式的复杂性。希望使用合成数据的公司或组织还必须建立一个框架，以检查其数据生成项目的准确性。
数据标记是机器学习一个耗时的方面，而合成数据消除了这个繁琐的步骤。这既能节省时间，又可降低成本。合成数据已经人工生成，因此，它已经被正确标记。
合成数据的另一个好处是，它对于获取边缘情况的训练数据非常有用。这些事件或实例可能不经常发生，但对您的 AI 模型至关重要。合成数据能够为边缘案例提供数据，使公司能够更快地在不同领域进行创新，因为他们不必等待新的、罕见的数据点的产生。
还有一些用例可能非常新颖，没有实际数据，这时 AI 生成的数据就能发挥作用。其中一个例子是，在实际数据可能尚不存在的情况下，为应对全球流行病的潜在影响准备数据集。
应该提到的是，合成数据并不是解决医学合成数据研究中所看到的偏见的完美解决方案。研究表明，一些患者群体在现实世界的数据中可能代表性不足，因此偏见可能会在机器学习中延续。
银行业：由于合成数据能够揭露信用卡和借记卡上的欺诈活动，金融业发现了合成数据的好处。使用合成数据技术可以找出看起来和行为可能类似于正常交易数据的信用卡付款。合成数据可用于测试欺诈检测系统，以确保其正常运行和/或在检测方面创造新的方法。
虽然合成数据在许多不同行业中越来越受欢迎，但其在 IBM 内部最重要的用例包括：