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什么是合成数据？

合成数据是通过计算机模拟人工创建的或算法生成的，可以替代现实世界数据的数据。当现实世界数据不易获得时，这些数据可以作为现实世界数据的替代或补充；它还可以辅助数据科学的实验。

这些新数据可以用作测试数据集的占位项，并且由于在数据隐私方面的优点，其更频繁地用于机器学习模型的训练。其中一个例子是医疗保健领域用于保护患者数据和改进临床试验的合成数据。医疗保健行业的兴趣源于围绕患者数据的合规性法规。HIPPA 或《健康保险流通和责任法案》是一项联邦法律，旨在保护个人信息免受歧视，合成数据通过创建 AI 生成的数据来帮助克服这种歧视。

虽然数据是人造的，但合成数据在数学和统计基础上反映了现实世界的事件。该技术在深度学习和许多其他用例的进一步发展中越来越受欢迎。

市场研究公司 Gartner 预测 （链接位于 ibm.com 以外），到 2024 年，用于训练 AI 模型的数据中有 60% 将由手动合成生成。
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合成数据如何工作？

合成数据是利用机器学习技术以编程方式创建的，用以反映真实世界数据的统计属性。合成数据可以通过多种方式生成，实际上对大小、时间或位置没有限制。

数据集可以使用计算机模拟或算法从实际事件、物体或人中收集。生成合成数据的一种方法是通过开源数据生成工具，这些工具可以购买。数据生成工具用于创建上述合成数据。在使用该工具时，通过合成数据流程，数据科学家可以利用真实世界数据已创建的信息建模，并以此为基础创建新的数据集。

一个例子是在 MIT 开发的合成数据仓库 (SDV)，它是一个由库组成的合成数据生成生态系统，“允许用户轻松学习单表（ibm.com 外部链接）、多表（ibm.com 外部链接）和时间序列（ibm.com 外部链接）数据集，以便以后生成与原始数据集具有相同格式和统计属性的新合成数据”（据 SDV（ibm.com 外部链接）所称）。

以下是不同类型的合成数据创建方法： 

变分自编码器 (VAE)：VAE 是生成式模型，其中编码器-解码器网络对经过训练，可重建训练数据分布，使编码器网络的潜在空间是平滑的。

生成式对抗网络 (GAN) 视频 (8:22)：GAN 由 Ian Goodfellow 创建，用于创建复制真实图像的虚假图像。GAN 在模型训练方面具有广泛的适用性，可生成逼真、高度详细的表示。

GAN 是一种机器学习工具，在其架构中使用两个神经网络。生成器网络的目标是制造假输出。如果我们以一朵花为例，它会获取随机的真实花朵并产生人造花作为输出。
合成数据、数据增强与数据匿名化

合成数据的盛行是相当新的趋势，不应与数据增强或数据匿名化混淆。我们来仔细看看这些术语之间的区别。

数据增强是一种使用原始数据并稍作修改后创建修改副本的技术。目的是人为地增加数据集。一种常见的用途是使用模糊和旋转等滤镜进行图像增强，为现有图像或帧创建新版本。例如，这项技术可以将图像变亮或旋转，从而创建新的图像。 

数据匿名化是一种技术，可帮助您保护敏感数据，例如个人身份信息或受限制的业务数据，以避免机密信息泄露的风险。它是在为资产执行的政策规则中定义的。根据数据匿名化方法的不同，资产预览中的数据会被编辑、屏蔽或替换。

与上述技术不同，合成数据使用机器学习来人工生成新数据，而不是修改现实世界的数据。
合成数据的类型

合成数据因其准确性和生成大量训练数据集以训练神经网络的能力而越来越受欢迎，而且无需手动标注数据的麻烦、精力或成本。它的用途非常广泛，有几种方法值得考虑。

以下是一些类型的合成数据：

  • 完全合成：此技术不使用真实数据。但是，计算机程序可以使用现实世界的数据特征来细化和估计实际参数。通常，该技术的数据生成器将识别真实数据中特征的密度函数，然后估计参数。然后随机生成数据，因此它提供了强大的隐私保护。受隐私保护的数据仅在此技术中被屏蔽。
  • 部分合成：这种技术只用合成值替换部分选定的敏感特征，并保留一些真实数据或现有的非结构化数据。当数据科学家尝试填补原始数据中的空白时，这种技术可能很有帮助，这样做是为了保护新生成数据的隐私。用于生成此类数据的技术包括多重插补和基于模型的技术。
  • 混合：真实数据与合成数据的组合：从真实数据集中随机抽取记录，再与接近的合成记录配对。这种技术具有完全合成数据和部分合成数据的优势。虽然它可以提供良好的隐私保护，但缺点是处理时间更长且所需内存更多。
合成数据的优点和挑战

重要的是要了解使用合成数据的引人注目的优点和随着合成数据的普及而面临的挑战。生成合成数据时需要高技能的人工智能或 AI 专家，他们了解数据工作方式的复杂性。希望使用合成数据的公司或组织还必须建立一个框架，以检查其数据生成项目的准确性。

  • 数据质量：与真实世界的数据不同，合成数据消除了处理真实世界中汇编的数据时可能出现的不准确或错误。如果提供适当的变量，合成数据可以提供高质量和平衡的数据。人工生成的数据还能填补缺失值并创建标签，从而为公司或企业做出更准确的预测。

数据标记是机器学习一个耗时的方面，而合成数据消除了这个繁琐的步骤。这既能节省时间，又可降低成本。合成数据已经人工生成，因此，它已经被正确标记。

  • 可扩展性：正确利用机器学习需要大量数据，而这正是合成数据发挥作用的地方。通常，很难获得训练和测试预测模型所需的数据规模，而合成数据可以帮助填补空白，以补充真实世界的数据并实现更大规模的输入。

合成数据的另一个好处是，它对于获取边缘情况的训练数据非常有用。这些事件或实例可能不经常发生，但对您的 AI 模型至关重要。合成数据能够为边缘案例提供数据，使公司能够更快地在不同领域进行创新，因为他们不必等待新的、罕见的数据点的产生。

还有一些用例可能非常新颖，没有实际数据，这时 AI 生成的数据就能发挥作用。其中一个例子是，在实际数据可能尚不存在的情况下，为应对全球流行病的潜在影响准备数据集。

  • 易于使用：现实世界的数据通常需要考虑一些外部因素，例如隐私、过滤错误以及可能需要转换数据以使格式匹配。而合成数据则更容易生成，并能消除不准确和重复的数据。这样可以确保所有数据具有统一的格式和标签，这在处理大量数据时是必要的。 
  • 偏差：合成数据的一个好处是可以帮助我们减少偏差，因为它可以帮助我们创建更平衡的数据集。虽然合成数据基于真实世界的数据，但机器学习模型可以减轻出现的偏见。

应该提到的是，合成数据并不是解决医学合成数据研究中所看到的偏见的完美解决方案。研究表明，一些患者群体在现实世界的数据中可能代表性不足，因此偏见可能会在机器学习中延续。

  • 隐私：使用合成数据时，或多或少会消除使用实际数据时带来的隐私问题，这对公司来说是一大好处。AI 生成的数据可以像现实世界的数据一样，但无法追溯到任何一个原始数据集。该技术被吹捧为通常无法使用的个人身份信息数据的解决方法。 
合成数据行业用例
  • 医疗保健提供商：The Lancet 报道，通过 AI 系统 GAN 使用合成数据因其能够创建“高保真假数据”而备受关注（ibm.com 外部链接）。合成数据之所以受欢迎，是因为它可以作为一种保护患者隐私和加强临床研究的方法，且不会损害患者的医疗记录。“合成数据能够创建虚假的患者记录和虚假的医学成像，因为这些数据与任何真实的个人无关，所以它们真的无法识别。从某种意义上说，合成数据是原始真实数据的衍生物，但没有合成数据点可以归属到单个真实数据点”，The Lancet 表示。
  • 自动驾驶汽车：生产自动驾驶汽车的公司正在使用合成数据，帮助通过逼真的模拟安全地测试车辆。可以创建合成数据来训练自动驾驶汽车在模拟停车场和行人周围导航。这项技术正在帮助彻底改变自动驾驶汽车，这可能是它们在现实世界中上路的最大原因之一。传统的数据收集方式需要事故或不幸的道路碰撞真实发生，但使用合成数据，可以在不发生任何事故的情况下人为地创建信息。

  • 银行业：由于合成数据能够揭露信用卡和借记卡上的欺诈活动，金融业发现了合成数据的好处。使用合成数据技术可以找出看起来和行为可能类似于正常交易数据的信用卡付款。合成数据可用于测试欺诈检测系统，以确保其正常运行和/或在检测方面创造新的方法。
IBM 对合成数据的贡献 

虽然合成数据在许多不同行业中越来越受欢迎，但其在 IBM 内部最重要的用例包括：

  • AI/机器学习模型训练：合成数据越来越多地用于 AI 模型训练。其中一个示例是为特定 AI 任务量身定制的合成图像。人工图像由计算机生成，看起来很真实，但不需要真实世界数据所需的权限。其中一种方法是通过生成式模型。IBM 研究人员与波士顿大学的同事合作开发了 Task2Sim（ibm.com 外部链接），这是一种 AI 模型，可以学习生成虚假的、特定于任务的数据，以用于预训练图像分类模型。这两篇论文的共同作者、IBM 研究员 Rogerio Feris 说：“合成图像的优点在于，你可以控制它们的参数 - 背景、照明和物体的放置方式。你可以生成无限的训练数据，并且免费获得标签。”
  • 语言模型：IBM 的一篇论文在 2022 年国际学习表征会议上备受瞩目，研究人员在论文中指出：“在图像基础上对编造的语言模型进行预训练，可以让掌握乌尔都语等低资源语言变得更容易”。MIT-IBM Watson AI 实验室的 IBM 研究人员 Yang Zhang 说：“当人类学习说话时，他们会将单词与视觉概念联系起来。我们试图模仿这个想法。”

 
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