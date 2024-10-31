LLM 是 SLM 的基础。与大型语言模型一样，小型语言模型采用基于神经网络的架构，称为转换器模型。转换器已成为自然语言处理 (NLP) 的基础，并充当生成式预训练转换器 (GPT) 等模型的构建块。

以下是转换器架构的简要概述：

● 编码器将输入序列转换为称为嵌入的数字表示，以捕捉输入序列中词元的语义和位置。

● 自我关注机制允许转换器将注意力“集中”在输入序列中最重要的词元上，而不管这些词元的位置如何。

● 解码器利用这种自我关注机制和编码器的嵌入来生成统计上最可能的输出序列。