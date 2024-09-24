GPT-4o mini 是 OpenAI 产品系列中体积较小的高性价比 GPT-4o 模型，也是运行速度最快的生成式 AI 模型。与具有数百亿或数千亿个参数的大型语言模型 (LLM) 不同，GPT-4o mini 是一个小型精益的模型。尽管体积不大，但它的性能却优于速度相似的 GPT-3.5 Turbo，成本也仅为 GPT-3.5 Turbo 的约 60%。

与其体型较大的“兄弟”一样，GPT-4o mini 也具备多模态能力，支持英语以外的语言，且能处理推理、数学和编码等典型 AI 任务。截至发布之日，GPT-4o mini 已可处理文本与图像输入。OpenAI 声称对音频与视频内容的支持仍在酝酿之中。



开发人员可通过应用程序编程接口 (API) 访问 GPT-4o mini，且每百万个输入词元的成本为 0.15 美元，而每百万个输出词元的成本则为 0.60 美分。

