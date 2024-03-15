全面微调，就像它的预训练过程一样，对计算要求非常高。对于具有数亿甚至数十亿个参数的现代深度学习模型来说，它通常成本过高且不切实际。

参数高效微调 (PEFT) 包含一系列方法来减少需要更新的可训练参数的数量，以便有效地使大型预训练模型适应特定的下游应用程序。这样，PEFT 就能大大减少产生有效微调模型所需的计算资源和内存存储。PEFT 方法通常被证明比全面微调方法更稳定，特别是对于 NLP 用例。3



部分微调

部分微调方法也称为选择性微调，旨在通过仅更新对相关下游任务的模型性能最关键的选定部分的预训练参数来减少计算需求。其余参数被“冻结”，确保不会被改变。

最直观的部分微调方法是仅更新神经网络的外层。在大多数模型架构中，模型的内层（最接近输入层）仅捕获广泛的通用特征：例如，在用于图像分类的 CNN 中，早期层通常可识别边缘和纹理；每个后续层都会逐渐识别更精细的特征，直到在最外层预测最终分类。一般来说，新任务（模型正在进行微调）与原始任务越相似，预训练内层权重对相关的新任务就越有用，因此需要更新的层数就越少。）

其他部分微调方法包括仅更新模型的全层偏差项（而不是节点特定的权重）4 以及仅更新整个模型中选定的部分权重的“稀疏”微调方法。5



添加型微调

添加型方法不是对预训练模型的现有参数进行微调，而是向模型添加额外的参数或层，冻结现有的预训练权重，并仅训练那些新组件。这种方法可确保原始预训练权重保持不变，从而有助于保持模型的稳定性。

虽然这可能会增加训练时间，但由于需要存储的梯度和优化状态要少得多，因此大大降低了内存需求：根据 Lialin 等人的研究，训练一个模型的所有参数所需的 GPU 内存是仅训练模型权重所需的 12-20 倍。6通过对冻结模型权重进行量化，可以进一步节省内存：降低用于表示模型参数的精度，概念上类似于降低音频文件的比特率。

添加型方法的一个子分支是提示调整。从概念上讲，它类似于提示工程，后者指的是定制“硬提示”（即人类用自然语言编写的提示）以引导模型实现所需输出，例如通过指定特定语气或提供有助于少样本学习的示例。提示调整引入了 AI 撰写的软提示：可学习的向量嵌入，与用户的硬提示相串联。提示调整不是重新训练模型，而是需要冻结模型权重，转而训练软提示本身。快速高效的提示调整使模型能够更轻松地在特定任务之间切换，但是在可解释性方面有所权衡。



适配器

添加型微调方法中的另一个方法是注入适配器模块（添加到神经网络中的任务特定的新层）并训练这些适配器模块，而不是微调任何预训练模型权重（被冻结）。最初的论文对 BERT 屏蔽语言模型的结果进行了测评，根据测评结果，适配器获得了与全面微调相当的性能，而训练的参数数量仅为 3.6%。7



重新参数化

基于重新参数化的方法（如低秩适应 (LoRA)）利用高维矩阵的低秩转换（如 Transformer 模型中预训练模型权重的大量矩阵）。这些低秩表示省略了无关紧要的高维信息，以捕获模型权重的底层低维结构，从而大幅减少可训练参数的数量。这可以大大加快微调速度，并减少存储模型更新所需的内存。

LoRA 避免直接优化模型权重矩阵，而是优化模型权重（或增量权重）的更新矩阵，并将其插入模型中。权重更新矩阵反过来又可以用两个更小（即低秩）的矩阵来表示，从而大幅减少需要更新的参数数量，这反过来又可以大大加快微调的速度，并减少存储模型更新所需的内存。预训练模型权重本身保持冻结。

LoRA 的另一个好处是，由于正在优化和存储的不是新的模型权重，而是原始预训练权重和微调权重之间的差异（或增量），因此可以根据需要“交换”不同的任务特定的 LoRA，以使预训练模型（其实际参数保持不变）适应给定用例。

已经开发了各种 LoRA 衍生物，例如 QLoRA，它通过在 LoRA 之前量化 Transformer 模型来进一步降低计算复杂性。