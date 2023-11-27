提示工程的基本原则是，好的提示等于好的结果。生成式 AI 依靠不同提示工程技术的迭代完善，有效地从不同的输入数据中学习并进行调整，以最大限度地减少偏见和混乱，并产生更准确的响应。

提示工程师在制作查询方面发挥着关键作用，这些查询不仅有助于生成式 AI 模型理解的语言，还有助于理解查询背后的细微差别和意图。反之，知识丰富而全面的高质量提示也会影响 AI 生成的内容的质量，无论是图像、代码、数据摘要还是文本。



若要在原始查询和 AI 生成的富有意义的回复之间架起一座桥梁，就必须采用深思熟虑的方法来创建提示。通过微调有效提示，提示工程师可以显著优化输出的质量和相关性，以解决特定问题和一般问题。提示工程这一流程可减少手动审查和后期编辑的需要，并最终节省实现预期结果所需的时间和精力。